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調查指失業半年至一年人數增　民建聯促設失業援助金

政治 16:46 2021/01/19

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民建聯鄭泳舜及顏汶羽。（民建聯提供圖片)

本港最新失業指數為6.6％。民建聯分別於去年六月、八月及今年一月，以電腦隨機抽樣形式，就失業問題先後向全港市民發放電話問卷。該黨今日發佈一月的最新調查，發現失業半年至一年的受訪者高達45.9%，較去年8月的25.2%，以及去年6月的18%為多。民建聯立法會議員鄭泳舜認為，失業率持續處於高水平，就業前景不樂觀下，政府現行措施未能有效地支援他們渡過困境，建議當局盡快設失業援助金作「火車頭」，其後再推其他措施全面協助失業人士。

最新調查是本月6日至17日進行，有效訪問人數為541人。除失業人數增加外，有82.8%失業人士更表示，無信心短期內找到工作，數據較去年六月及八月的同一調查大幅上升，是三次調查之冠。民建聯副秘書長顏汶羽表示，這反映香港經濟持續滑落，復蘇無期，失業問題惡化，市民對就業前景普遍悲觀。

對於有工開的僱員，調查發現他們工作條件轉差，包括僱主要求他們放無薪假、停薪留職，遭減薪或改為自僱人士等情況，在三次調查持續出現，且有上升趨勢，顏認為，這與保就業計劃結束有關。

另外，有63%的受訪者就希望政府設立失業援助金，比率與上兩次調查相若。鄭泳舜認為，政府現行措施未能有效地支援失業人士渡過困境，促當局必須回應民意，盡快設立「失業援助金」以短期支援失業人士。

針對僱員遭減薪或開工不足等問題，民建聯就建議當局放寬現行「在職家庭津貼計劃」申請門檻，如在「開工不足援助津貼」上新設開工不足「64-144小時總工時」的層級、將津貼額增加半倍，並將申領期由每六個月縮減至每兩個月，使低收入家庭可於短期內獲得津貼等。

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責任編輯：李淇

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