港燈尹志田獲工程師學會頒授「名譽資深會員」　表揚電力工程專業貢獻

▲ 工程師學會會長源栢樑（左）向尹志田頒授2020年「名譽資深會員」獎項。（港燈圖片）

港燈董事總經理尹志田，近日獲香港工程師學會頒授「名譽資深會員」（Honorary Fellow）獎項，以表揚他多年來在電力工程專業領域的貢獻。

工程師學會的名譽資深會員會籍，主要授予為學會、工程科學界或業界中作出特別貢獻或具傑出地位的人士。獎項成立45年來，被外界視為工程界「奧斯卡」，尹志田是繼鍾士元、陳壽霖、高錕及胡應湘等，成為第20名得主。

尹志田本身亦從事工程行業40多年，足跡遍及內地、中東、日本、澳洲和南美洲，在海外和香港的電力市場均擁有豐富的實戰和管理經驗。由在中東國家參與興建電力基建，到前赴澳洲出任電力公司總裁，現在領導港燈由燃煤發電，轉變為燃氣發電以減排減碳，工作態度和幹勁，都為新一代工程師樹立良好榜樣。

除了在電力行業發展，尹志田多年來亦在專業領域及管理方面出謀獻策。早在2013年，尹志田已經出任特區政府「推動使用電動車輛督導委員會」的成員，為香港發展電動車奠下基礎。他亦獲香港專業管理協會頒發會士資格，經常分享他在管理方面的心得及經驗，及出任香港大學核數委員會成員。

尹志田對今次獲獎感到欣慰。他透露，目前的工作重點和主要挑戰，包括帶領港燈進入燃氣發電新時代。港燈新的燃氣發電機組L10已於去年投產，目前正全力興建另外2台新燃氣機組L11和L12，預期按計劃分別在2022年和2023年投入服務，屆時港燈使用天然氣發電的比例，將會增加至約70%，大幅減低碳及各類排放。

他表示，港燈希望集思廣益，借鑑經驗，推陳出新，透過科技創新去致力減少發電所產生的排放。但要為香港構建可持續發展的未來，挑戰還有很多，需要各界共同努力一起去克服。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰