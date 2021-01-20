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【減肥大作戰】日本網紅10個月減27磅　食雞肉豆腐做HIIT煉成纖瘦身型

保健美顏 13:29 2021/01/20

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日本網紅10個月減27磅，運動飲食雙管齊下煉成纖瘦身型。

減肥是不少女性的終身事業，但單靠節食並不可取，應配合適量運動，才能事半功倍。在社交媒體Instagram擁有逾37萬追蹤人數的日本網紅hazu，透過控制飲食和恆常運動，成功在10個月內減去12公斤（約27磅），一起來看她的瘦身秘訣吧。

身高151厘米的hazu本來體重為50公斤（約110磅），從舊照可見，她的身型微胖、面型圓潤、雙腿亦較粗。為了讓身材看起來更纖瘦，hazu決心減肥。

靠著飲食和運動管理，hazu在10個月內由50公斤減至38公斤（約83磅），當中更在2個月內減走8公斤，大腿腿圍亦由58厘米減至40厘米，以往的包包面消失不見，線條變得更明顯，前後對比判若兩人。

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控制飲食

hazu分享減肥心得，她對飲食方面的控制相當嚴格，多以蔬果、雞肉、豆腐等含豐富蛋白質的食物作為主要食材，例如番茄蔬菜湯、香菇豆芽湯等，兩款均只有38卡路里，不但能提供飽足感，熱量又不會過高。菇類蔬果含有豐富纖維，刺激腸胃蠕動，而番茄有助燃燒脂肪，促進代謝。

恆常運動

除了飲食，運動亦相當重要。hazu會針對腿部、臀部、腹肌等部位制定不同運動，不但有效擊退脂肪，更可煉成優美線條體態。點擊下圖看hazu推介的高強度間歇訓練（HIIT）：

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責任編輯：羅嘉欣

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