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【職場監視】德國電腦零售商非法監視員工　被判罰9,845萬元

職場 17:04 2021/01/19

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德國有電子設備零售商，被指控非法安裝攝像機監視員工，近日被判罰1,270萬美元（約9,845萬港元）。

近年來，企業內部監控的情況愈來愈普遍。德國有電子設備零售商，被指控非法安裝攝像機監視員工，近日被判罰1,270萬美元（約9,845萬港元）。

近日，德國電子設備零售商Notebooksbilliger.de，被指在非法情況下監控員工。據外媒報道，該公司在工作範圍內、倉庫和公共區域安裝攝像頭，並對員工監控至少2年。報道指出，在本年1月8日，德國下薩克森州數據保護局（LfD Niedersachsen），指控該公司嚴重侵犯員工權益，並違反歐盟《一般資料保護規範（GDPR）》，需繳付1,270萬美元（約9,845萬港元）罰款。

德國數據保護局發現，該公司在不特定的時間段内，向所有員工進行監控，甚至有顧客在不知情下被監視，而相關數據記錄更保留超過60日。該公司表示，安裝攝像頭目的是為了防止犯罪行為，以便於日後調查，另外也用作監視倉庫中的貨物去向。不過當局認為，該公司可選擇使用其他方法，來防止員工犯罪，例如在下班時檢查隨身行李等。

當局表示，除非公司對特定人員存有合理懷疑情況下，才能在有限時間內，使用攝像機進行監控。事實上，在工作場所使用攝像機監控員工的做法，會損害勞資雙方信任。若企業有必要安裝監控設備，應要提前告知員工，並尊重員工私隱及選擇權。

責任編輯：李寶如

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