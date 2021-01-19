一地兩檢合憲4人上訴　政府即使終院審理或須提請釋法

▲ 梁國雄(左三)及郭卓堅(左四)就一地兩檢被裁定合憲提出上訴。(經濟日報資料圖片)

高等法院早年裁定廣深港高鐵一地兩檢安排合憲，並認為人大常委會就一地兩檢的決定與釋法無異，梁國雄及郭卓堅等4名申請人今（19日）提出上訴。政府一方今午回應指，雖然人大常委會決定並非釋法，但本港法庭亦受約束，而且若爭議最終交由終院審理，終院有需要時亦會向人大提請釋法。

代表政府一方的資深大律師余若海回應指，本案並非關乎在香港一部分的境內實施內地法律，而是單純為設立口岸的特定目的，才在口岸範圍實施內地法律，該口岸亦只是供往返內地和香港兩地而設，人大常委會就一地兩檢作出的決定，並不會削弱本港居民獲《基本法》保障的權利。

余續指，人大常委會作出決定時，必然已考慮到有關一地兩檢的安排，必須符合一國兩制的要求，同時符合香港的《基本法》和內地的《中華人民共和國憲法》。至於人大常委會是否有權作出相關決定，余批評上訴人一方指，若然內地法律和香港法律有接口位，將會使內地實施的社會主義亦在港實施，有關說法是源於對《基本法》的誤解。

余指出，上訴人似乎認為自1997年7月1日之後，香港和內地兩個制度就從此各不相干，亦不應有任何接口位，但事實上，《基本法》中有不少概念均來自《中華人民共和國憲法》，而《基本法》第2章更是用以描述香港與內地的關係。余解釋，正因為一國兩制，香港制度的一部分必然需與內地制度接口，因此人大常委會才是《基本法》的最終釋法者。

余又指，雖然人大常委會的決定並非釋法，但這並不代表對本港法庭沒有約束力，上訴庭副庭長林文瀚亦質疑，若然有關訴訟最終於終審法院審理，而終院認為有需要的話，亦會提請人大釋法，余同意說法。案件明（20日）續審。

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記者：楊詠渝