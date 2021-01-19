【孤寒老公】老公月入逾10萬分期俾$8000家用　2孩全職媽媽大呻：睇面色做人

▲ 2孩全職媽媽大呻家有孤寒老公，月賺6位數分期只俾8千元家用。

全職媽媽24小時全天候工作，有汗出無糧出，如果更要睇丈夫面色，不被尊重，認真慘！本港一名2孩全職媽媽，大呻家用8千元不見使，包辦三餐、日用品、奶粉尿片、小朋友衫褲鞋襪等，家用更是老公「唧牙膏」分期俾，每次黑面地俾1千、2千元。

中產老公月入6位數字

一名港媽近日在網上討論區發帖，題為「家用幾錢先足夠？」，有感自己家用不夠花費，跟丈夫未有共識，大呻雖然家中收入中產，老公月入6位數字，但對妻子十分孤寒及控制力強。港媽指近期生了BB及聘用了一位外傭，家用才由6千元要求加至8千元。

家用不是一次過俾，而是1、2千咁慢慢俾，問佢拎錢又會黑面，開頭家用大約6千，未生細仔時，直到最近請咗工人同有多個小朋友，我要求加至8千⋯⋯

港媽大呻人多了，膳食、日用品用多了，認為加家用很合理，可是跟老公講多兩句又經常被冷暴力。

點解全職媽媽咁無地位，要睇人面色做人，夫妻不是平等感覺好差。

大呻全職媽媽無地位

前2個月家用只有6千元，港媽已不太足夠，想不到如何可以更慳。她看過網友分享，不知道6千元家用算少，以為每個家庭都差不多，這樣維持了兩年，隨着小朋友長大，支出愈來愈多，最近先要求加多2千元。

包三餐、細仔奶粉尿片、兩個小朋友衫褲鞋襪、家中日用品⋯⋯剩返就係我嘅零用錢，不過個個月都無得剩。

網民鼓勵找工作

網民紛紛斥其中產老公孤寒，亦有分享自己家用分配，並鼓勵港媽女人當自強，要有自己的工作能力、賺錢能力。點擊圖片睇網民留言：

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港媽頂不順終醒覺

港媽感謝大家的鼓勵，並醒覺，她WhatsApp跟老公「攤牌」，表明等細仔今年9月上學就會出來工作，不再做全職媽媽，並希望老公體諒全職媽媽苦況：

我真係頂唔順⋯⋯覺得搞唔掂，的確我老公真係唔知買一餐餸要幾錢，我決定每項支出都寫低，月尾俾佢睇，希望情況有改善。

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責任編輯︰王明芳