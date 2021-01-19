【相依為命】傳八両金北上唱3首歌收7萬人民幣　「八両仔」外表進化與著名台星撞臉

▲ 「八両仔」葉小霆被指跟台星撞樣。

曾拍攝周星馳電影《食神》而爆紅的八両金（原名葉競生），近年主力在內地發展，至於八両金的兒子「八両仔」葉小霆，更不時與爸爸一起拍檔登台吸金。

八両金父子們近期更轉戰網絡，葉小霆的近照令網民熱議討論。因為25歲的「八両仔」被指顏值進化，輪廓變深的他跟台灣歌手蕭敬騰撞樣。

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▲ 八両金父子檔拍片。（新浪微博）

與吳亦凡蕭敬騰撞樣

在微博粉絲超過一百萬的八両金，近日「轉場」加入內地直播平台「抖音」，升呢為網紅的八両金不時跟兒子一起拍片互動，再度成為網民焦點。

年幼時跟爸爸一樣剪了冬姑頭的葉小霆，長大成人後添幾份帥氣，五官端正、濃眉大眼加上皮膚白皙，有網民將葉小霆近照於討論區分享，束起頭髮的葉小霆被指跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，更說「第一眼睇有啲似蕭敬騰」、「示範喇點樣又似八両金，但又靚仔」。

▲ 去年10月父子檔於內地出席活動。

以往的葉小霆一時染金髮，一時又把頭髮染成綠色，形象百變，被網民指與歌手方皓文及米高積遜撞臉。

而去年10月，八両金與兒子葉小霆於廣西出席活動，葉小霆的樣貌引來網民熱議。

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八両金北上搵真銀

自稱「香港最醜的男人」的八両金於96年因參與周星馳電影《食神》而爆紅，然而，八両金的人生大起大跌，他曾表示自己高峰時期的身家比報道所說的還要多，都是入行前賺回來。可惜一埸亞洲金融風暴，令八両金財產由億歸零，太太更離他而去。

多年來，八両金與獨子相依為命，堅持「不借、不賒、不行歪路」。

近年主力在內地發展的八両金在微博粉絲超過一百萬，除拍網絡電影外也四出登台賺錢。據悉他3首歌是7萬人民幣，一個月唱3場，淨登台收入也可達18萬人民幣。

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