【育兒心得】嫁波蘭丈夫到日本定居　港媽：學校對學生自理能力信任度高

▲ 隨美籍波蘭丈夫嫁到日本定居的港媽Ivy不諱言，彼此的育兒文化有差異，但可透過溝通、包容互相調節。

異國婚姻常予人感覺浪漫，然而國與國之間的文化差異，總有著大不同。兩個不同國籍的人結合，婚姻生活已經需要時間磨合，還要在二人不熟悉的國度中生活，再加上於教養孩子的理念上要有共識，實在是一大挑戰。

育有兩子的港媽Ivy直言，盡管和丈夫的教育兒理念會有分歧，但慶幸丈夫是一位樂於照顧孩子的父親，當中的意見不同是可以慢慢溝通的。

▲ 在日本，很多男性都不會幫忙料理家務，Ivy表示，幸好丈夫雖喜歡日本文化和禮儀，但他也說要懂得挑選何種文化吧？大男人文化不宜應用在他們的家庭中。

Ivy說，自己是較實際的人，但都大部分時間都心領丈夫的浪漫行為的。她笑說自己和丈夫的認識很平凡，丈夫Tadeusz是美籍波蘭人，成年後往日本唸書，跟著來到香港的投資銀行工作，他們是在朋友聚會中相遇相知，「那時大家在港工作穩定，享受著拍拖的日子。某天我收到他的『通知』，說公司要派他到日本工作，要我立即決定是否陪他去。」她說。

事出突然，她完全沒有心理準備，雖說都是已訂婚盟，但又未到非君不嫁的地步。「我那時的心情都真的十五十六，不過冷靜下來都覺得未嘗不可。我是實際的人嘛！所以在答應他後，立即上網在東京找了幾份工，網上進行面試幾次，最終有3份工作得著最後面試機會，是一定要待我到達東京之後親身進行。」

讓丈夫思考如何當父親

那年是2014年中，Ivy帶著「實際與浪漫」各半的心情去到東京，她早有日子不如預期的心理準備，但這失預算的事情也實在是來得太快了，「就是我懷孕了。當時已經見好一份工，都坦白和公司說，結果公司也找了些借口希望我不去做。於是唯有整理好思緒、調校心情計劃下做媽媽的一切準備。」她無奈地說。

她直言，頭半年的日子不易過，日日獨自呆在家，產檢也隻身前往。「雖說大學時來過日本玩交流，但紿終要長居是另一回事。我的日語能力只是皮毛，加上那時Tadeusz的工作關係，要晚晚應酬，沒有凌晨2、3點都不會回家。」

大家都知這是日本男人的職場文化，但明白歸明白，Ivy覺得有需要向對方表達自己的感受和立場，正是女方坦白的溝通，除了換來Tadeusz的道歉外，還令他醒悟了自己的責任，思考如何當一個好丈夫、好父親。

▲ 日本學校常會帶學生往田野做種植活動，讓孩子多勞動愛大自然。(被訪者提供)

教養孩子大方向要一致

直至大仔出世後， Tadeusz果然履行他的承諾，除了平日要上班的日子真的太忙未能幫手外，一到周末假日必定身體力行，肩負起照顧他們的各樣大小所需。「這確是令我心感欣慰的事，他常說只要夫婦間有愛，孩子是會感受到的。而在教養孩子的大方向上，二人要一致，如要他們做個勇敢、有愛心、有毅力、具自信的人等便成，其他一些育兒小事，便互相尊重，各施各法吧。」

Ivy當然認同丈夫所說，然而又是那句，文化和成長背景有差異嘛！她舉例日本孩子總愛到公園的沙池中玩沙，會毫不避忌地一屁股坐在沙上，又會用水來做成泥坑堆沙堡，每次我見到都會好頭痛，常有衝動乾脆丟掉那些衣服。豈料，丈夫會跟我說，只要把有泥漬的衣服在水喉下沖刷一會，再用暖水浸，泥漬已會淡化，跟著再放入洗衣機內清洗。

她笑說：「這是因為他自小在鄉間長大，猶如野孩子，所以另一意見分歧是，他堅持在家的後花園養雞，他說讓孩子知道蛋從哪裏來，取了蛋之後，他們又有蛋吃，何樂而不為喎！我都要說服自己好長一段時間，才能適應下來。」

感謝丈夫的體貼和愛

說到要適應丈夫的教養孩子理念，Ivy反而有一次是被他弄到啼笑皆非。

「有年我生日，他說要帶和兩個兒子到一個神秘的地方，我以為是去餐廳吃飯慶祝。怎知到了一塊大田，然後他向我說租了這塊田，以後每到周末假日，他都會帶兩個兒子來玩種菜種花，照顧兒子的工作由他來承擔，而我就可以自己享受獨處時間，愛怎樣做都得。起初聽了確是覺得他好傻，但心底裏是無限的感動，因為他體會到我日常照顧兒子的辛勞。」

她也真心感謝丈夫的體貼，所以堅守著作為媽媽的耐性，「老實說，來到日本後，知道有不少男性是不會幫太太照顧孩子和做家務，但Tadeusz卻不是這種。他說自己雖喜歡日本文化和禮儀，但都要懂得挑選何種文化吧？大男人文化不宜應用在我們的家庭中。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

仍未適應日本學校制度

提起日本文化，Ivy不諱言到現在還是要慢慢適應，尤其是學校培訓小朋友的制度方面，她舉例如原來大部分學校對學生的自理能力、獨立信任度都好高，由小學一年級開始就會要求他們自己行路或搭車上學放學。這是每個小朋友升小學之前其中一樣最緊要學習的事。也是暑假前，家長要教懂孩子如何由學校返家，或由家上學的路途。我曾經問過一個日本媽媽，怎樣放心只有6歲的女兒，要每天行路去車站，搭車上學？她答我女兒有手耭，而且若她有問題，一定會有人幫她的。我聽完後呆了，正因為我們的成長背景不同，以前阿媽教落要小心陌生人、出面有拐子佬.....」

正因大兒子快要上小一，她惟有不斷跟自己說，只要多訓練兒子便成。於是，現在她會先讓大兒子獨自到家附近的便利店、超市試買東西，到不遠處的郵局寄信，「我常說好彩是兒子，如果是女兒，我也不知是否真的可以這樣做。」她苦笑道。

同場加映：兒科醫生分享兒童去廁所5大防疫措施！即睇【下一頁】

記者：郭秀芳