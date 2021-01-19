西九管理局委任9名增選成員　梁卓偉出任表演藝術委員會成員

▲ 西九文化區多項工程正在上馬。（資料圖片）

西九文化區管理局今（19日）宣布，董事局委任轄下委員會9名增選成員，任期由今年1月1日至2021年12月31日；前海洋公園公司董事局主席孔令成破格獲委任2年，出任投資委員會增選成員。

西九管理局董事局轄下設7個委員會，包括行政委員會、審計委員會、發展委員會、投資委員會、表演藝術委員會、公私營合作項目委員會，以及薪酬委員會，各就不同的特定範疇，向西九管理局董事局提供建議，協助落實西九項目。

新委任的增選成員，審計委員會有梁蘊莊；投資委員會有孔令成；表演藝術委員會有陳頌瑛、鄭小康、翟紹唐、李勁頲、梁卓偉、甄詠蓓；公私營合作項目委員會有何鉅業。



另外，董事局同時再度委任14名現任增選成員，任期由2021年1月1日至2022年12月31日。再獲委任的增選成員，包括審計委員會的陳錦榮、李國楚、黃幸怡、余烽立； 發展委員會的馮永基、林天星、羅健中、馬紹祥；投資委員會的韋智理；表演藝術委員會的周蕙心、林丰、楊偉誠；薪酬委員會的陳富強、李殷泰。



管理局董事局主席唐英年歡迎委任，盼來自不同界別的增選成員，憑藉豐富經驗和專業知識，指導西九向前發展。

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責任編輯：吳卓峰