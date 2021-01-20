【抗癌教師】患癌女教師三趾截肢仍到校教書　堅持上課到學期最後一天終病逝

▲ 新加坡一名女老師，兩年前患上皮膚癌，三隻腳趾需要截肢，但仍然堅持到校上課。

新加坡一名60歲女教師蔡素蘭，患上皮膚癌，三隻腳趾需要截肢。在抗癌期間她仍心繫教務，堅持上課到學期最後一天，隔月就被送進臨終關懷中心，並於日前病逝。

據新加坡《聯合早報》報導，蔡素蘭在小學任教30多年，是一位深受學生愛戴的老師。她任職體育部主任約20年，亦同時任教數學和英文。

蔡素蘭的女兒指，母親兩年前發現右腳底長了一顆痣，隨後該位置更開始腐爛，求診之後得知是皮膚癌，需要切除右腳三隻腳趾。

在抗癌期間，蔡素蘭並沒有放棄教書的使命，堅持回校上課，直至學期最後一天，陪同最後一批小六學生完成考試。

女兒指出，母親對有家庭問題的學生特別照顧，

她經常自費買餅乾及美祿，送給他們當早餐。為了幫助頻頻缺席的學生，她早上會開車接他們上學，甚至送鬧鐘讓他們準時起床。

蔡素蘭被送進臨終關懷中心時，不少學生特意前往探望，感謝她無私的奉獻。女兒亦感性地說，「她一生獻給教學，活了充實的人生」。

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責任編輯：王明芳