【年宵花市】15個場地恢復花市但攤檔減半　檔戶及員工新冠病毒陰性才可營業　以科技監察人流

▲ 政府恢復在15個地區舉行年宵花市，會以科技監察人流。

政府早前宣布，因應新冠肺炎疫情取消全港年宵及車公誕新春市場，引起不少花農不滿，政府在相隔10日後再「轉軚」（19日）公布考慮花農及市民需求，決定在15個地區恢復年宵花市，不過攤位數目會減半，會確保已競投的檔戶有1至2檔。食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群、食物環境衞生署副署長黃淑嫻及機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑公布最新安排。

陳肇始表示，政府早前考慮疫情比較反覆，取消今年年宵市場，並與業界溝通，考慮花農已種花以及市民每年買年花的傳統習慣，面對近日疫情有反彈情況，回應社會訴求同時也要維持疫情在可控情況，為了方便市民及花農，恢復在15個場所出售年花及盆裁，不過有關攤檔數目會減少一半，盡力平衡風險及訴求下作出安排。

15個年宵花市地點，即看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時也有一系列的防疫新措施，包括應用科技監察場地人流，因為不希望有大量人流聚集，會利用網上資訊及傳媒廣播。經營者以及員工等檔戶，他們可以免費使用場地，需要按照防疫抗疫措施，進入場地前要探熱、自動消毒搓手液，有關員工需要提供名單及聯絡方法以追蹤個案，在花市啟市前須接受病毒檢測，由政府免費提供檢測服務。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾卓鋒、蘇文軒