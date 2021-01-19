  • 16°C
香港時間 : 2021119日 (週二) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年宵花市】15個場地恢復花市但攤檔減半　檔戶及員工新冠病毒陰性才可營業　以科技監察人流

社會 18:39 2021/01/19

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

政府恢復在15個地區舉行年宵花市，會以科技監察人流。

政府早前宣布，因應新冠肺炎疫情取消全港年宵及車公誕新春市場，引起不少花農不滿，政府在相隔10日後再「轉軚」（19日）公布考慮花農及市民需求，決定在15個地區恢復年宵花市，不過攤位數目會減半，會確保已競投的檔戶有1至2檔。食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群、食物環境衞生署副署長黃淑嫻及機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑公布最新安排。

陳肇始表示，政府早前考慮疫情比較反覆，取消今年年宵市場，並與業界溝通，考慮花農已種花以及市民每年買年花的傳統習慣，面對近日疫情有反彈情況，回應社會訴求同時也要維持疫情在可控情況，為了方便市民及花農，恢復在15個場所出售年花及盆裁，不過有關攤檔數目會減少一半，盡力平衡風險及訴求下作出安排。

15個年宵花市地點，即看：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時也有一系列的防疫新措施，包括應用科技監察場地人流，因為不希望有大量人流聚集，會利用網上資訊及傳媒廣播。經營者以及員工等檔戶，他們可以免費使用場地，需要按照防疫抗疫措施，進入場地前要探熱、自動消毒搓手液，有關員工需要提供名單及聯絡方法以追蹤個案，在花市啟市前須接受病毒檢測，由政府免費提供檢測服務。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾卓鋒、蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】本港新增56宗確診個案　55宗本地個案23宗涉源頭不明感染
今日 16:38
【新冠肺炎】本港新增56宗確診個案　55宗本地個案23宗涉源頭不明感染
【新冠肺炎】指定強制檢測範圍擴至深水埗　油麻地強制檢測區內劃核心區
今日 16:37
【新冠肺炎】指定強制檢測範圍擴至深水埗　油麻地強制檢測區內劃核心區
【失業裁員潮】本港最新失業率升至6.6%　為16年來高位
今日 16:30
【失業裁員潮】本港最新失業率升至6.6%　為16年來高位
【新冠肺炎】3部門40名紀律部隊人員調到啟德個案追蹤指揮中心　協助追蹤密切接觸者
今日 16:59
【新冠肺炎】3部門40名紀律部隊人員調到啟德個案追蹤指揮中心　協助追蹤密切接觸者
【年宵花市】消息指年宵花市可重開　料涉十多個選址
今日 17:21
【年宵花市】消息指年宵花市可重開　料涉十多個選址
新冠肺炎疫情 陳肇始 年宵

最高瀏覽

【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
17:27 2021/01/18
【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
18:00 2021/01/14
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯