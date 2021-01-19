【親子商場】青衣城全新一站式親子友善設施　增設超大育嬰室親子洗手間照顧嬰幼兒

▲ 青衣城全新一站式親子設施，超大育嬰室親子洗手間照顧幼兒。（相片由有關機構提供）

疫情下不少商場全新規劃吸納更多新客群！青衣城為了配合年輕家庭需要，近月引入多間親子商戶，更推出一系列適合一家大細的產品及食物。當中，商場內更增設超大育嬰室、親子洗手間及嬰兒奶樽翻熱等服務，一站式配合家長的需要，變身為親子食、玩、買好去處。

全新引入多間親子商戶

青衣城首階段引入超過10間親子商戶組合，並會陸續推出以親子為主題的菜單及產品，更進駐益智兒童產品，多款具教育性的產品讓家長選購，讓小朋友玩得開心，食得也開心。

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商場設親子洗手間及超大育嬰室

家長帶小朋友外出，最煩惱除了陪同上洗手間外，又要顧及攜帶的嬰兒車及物品，青衣城在一期及二期商場的親子洗手間，分別設有成人及兒童座廁和洗手盆，方便家長們帶同孩子共用洗手間，也不擔心隨身物品的安全。

▲ 天花及牆身均有可愛奶樽圖案作裝飾，好有童真。（相片由有關機構提供）

另外，一期及二期商場均設有2間設計不同的育嬰室，設有空氣殺菌機可短時間內淨化育嬰室的空氣，家長們可安心使用空間。另外，育嬰室內地方寬敞舒適，有足夠空間擺放嬰兒車及隨行物品。在設備方面，育嬰室內設有基本的洗手設施及換片板墊，換尿片床上還設有暖燈，這樣便不怕嬰兒因天氣凍親。

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一站式親子照顧

青衣城顧客服務中心亦為有需要的家長準備嬰兒濕潔淨棉、哺乳圍巾、嬰兒奶樽翻熱器及嬰兒車等物品供借用，實行多方面照顧各位家長及幼兒，及後再盡情在商場內吃喝玩樂。

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責任編輯：梁節儀