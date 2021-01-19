【未知之知】陳健安以童年玩意變封面概念　On仔疫情留家學識編曲

▲ 陳健安推出新碟。

寰亞歌手陳健安（On 仔）早前獲新城勁爆頒獎禮2020「勁爆唱作人」及「勁爆監製」等創作奬項，今日（19日）推出第二張個人專輯《未知之知》， On仔今次拍攝封套照片時，除了會出現一個他的倒模面具外，更會大胆地將孩童玩意「鬼口水」加入拍攝。

On 仔解釋：「唱片封套的概念好特別，今次我要求顏色豐富些，繽紛及多色彩，沒想過攝影師可以將『鬼口水』拍得咁靚，大家小時候可能玩過，好像拉麵般拉吓拉吓。另外還有我的倒模面具，想知道是否似我就要買唱片看看。」

▲ 封套加入「鬼口水」概念。

專輯《未知之知》讀起來要字正腔圓咬字不容易， On仔歌迷群組中被粉絲笑稱為「未 GGG」，On 仔也讚賞歌迷有創意，他對此全不介意，並說：「名字其實是一個旅程，面對未知你可以有好多不同心態，可以恐懼，亦可以如背包客對未來充滿好奇。」

他指靈感來自夢境：「在真實世界中用行為對夢境作出回應。我常發夢見到好多動物，所以創作總監特別找動物陪我影相。因為疫情，這一年多了時間WFH在家工作，亦跟每一首自己創作歌曲多了時間相處，學了好多幕後知識，第一次參與編曲，試過對著電腦十幾日做 demo。」

▲ On仔首次做倒模面具。

因為疫情影響，On 仔新唱片推出的發佈會，將於19號晚上9時以網上直播形式進行，屆時On仔官方社交平台會直播現場表演。