涉藏士巴拿噴漆男生判服務令　官令不得接觸毒品

▲ 男生涉於浸大外藏士巴拿等物品，今於九龍城裁判法院被判社會服務令240小時。(經濟日報資料圖片)

2019年11月有示威者於香港浸會大學外堵路，20歲男生被搜出士巴拿及噴漆，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，他早前承認控罪，今（19日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指法庭為被告索取的報告正面，而被告與督導主任會面後，已找到往後的人生方向，判處被告240小時社會服務令，並於完成服務令前不得再接觸毒品、須接受情緒管理及濫用藥物方面的輔導等。

被告林國安（現年21歲），早前承認1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他於2019年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界保管2支士巴拿及1支噴漆。

裁判官早前索取社會服務令、勞教中心、青少年罪犯評估專案小組等報告，辯方今指報告內容均正面，反映被告多年來表現「乖仔」，還押21天內有深切反省，這經驗亦會經常提醒他，若再犯案將面對的刑責。

辯方稱，被告親自撰寫求情信，承諾會脫離大學社群，不再與不良分子來往，將來積極及正面地面對人生，被告的母親亦撰寫求情信表示承諾會嚴加管教。代表律師續指，案發時被告因過分熱血及衝動才犯案，希望以社會服務令方式彌補過錯，並計劃投身商業發展，回饋社會。

主任裁判官嚴舜儀指案件嚴重，判監禁式刑罰亦合適。但裁判官同意報告正面，考慮到被告意圖破壞，但最終沒有使用涉案物品，加上被告知錯，並找到往後的人生方向，裁判官強調情形是她樂見的。

裁判官判被告240小時社會服務令，並附加條件包括被告須按督導主任指示，在指定地點工作、學習及居住，不得再接觸毒品，定期交小便樣本檢測，接受情緒管理及濫用藥物方面的輔導。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂