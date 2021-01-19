【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵

▲ 49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」。

「曾經有一段真摯的愛情擺在我眼前，我沒有去珍惜，等到失去才後悔莫及。」這句出自電影《西遊記大結局之仙履奇緣》的對白耳熟能詳，戲中飾演紫霞仙子的朱茵，一雙漂亮大眼，一顰一笑也足夠經典。49歲的朱茵最近為手機遊戲代言，重演紫霞仙子一角，評價好壞參半，有網民就表示：「唔講根本認唔到係朱茵！」

朱茵最近代言內地一款手機遊戲，重新扮演紫霞仙子，除了拍攝造型照外，又拍片大講戲中一段經典對白，以古裝扮相出鏡，若有所思地問：「我的意中人會是誰？」

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再度演出經典角色，不免引起網民討論，有人就覺得朱茵眼窩有少許凹陷，有些疲態，直指歲月不饒人。也有人認為她欠缺以前雙眼靈動的神彩：「對眼呃唔到人，年紀大左眼神冇晒個種發光既感覺。」

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其實朱茵出道多年來，因甜美長相一直被視為女神。有部分網民也留言力撐她保養得宜，依然很漂亮：「真心唔差啦」、「算係咁啦」、「49歲keep到咁仲想點」、「又唔係太差，不過唔知點解似王祖賢」。有網民就勾起回憶，大讚：「當年好靚」、「紫霞仙子真係巔峰！」

朱茵和黃貫中（Paul）結婚8年，對女兒黃鶯十分保護，但較早前她卻罕有公開女兒獨照和一家三口生活照，可見兩父女如同餅印一樣！

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責任編輯：羅嘉欣