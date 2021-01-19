【首置盤】煥然懿居餘貨1月27日起揀樓　三房維港景料受追捧可即買即住

▲ 煥然懿居餘貨項目1月27日揀樓。（資料圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居43個餘貨單位，市建局早前進行攪珠，申請人正陸續接受資格審核。按最新銷售安排，準買家將陸續收到揀樓邀請信，今年1月27日起揀樓，逢星期一、三、五隔日進行，直至項目售罄。

按圖即睇煥然懿居售樓安排：

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市建局將於1月23日至1月25日，以及1月28日，於開放煥然懿居部分餘貨單位，供收到揀樓信的申請人參觀，必須預先向市建局預約。由於項目屬於現樓，料準買家完成申請按揭，交付尾數後，已可即時向市建局提出收樓。

資料顯示，售樓處位於大角咀櫸樹街88號奧柏‧御峯，售樓日辦公時間朝9晚6。合資格申請人經核實資格後，市建局今日（19日）陸續發信，按次序邀請準買家出席揀樓，及簽署法定聲明。市建局資料顯示，一人申請只可選購開放式及一房單位；家庭申請不設限購，可購買開放式、一房、兩房及三房單位。

43伙餘貨項目有開放式、一房、兩房及三房戶，早前以市值7折定價，售355萬元至798萬元；其中574呎三房戶有29伙，入場費由695萬元起，呎價1.21萬元起。

首置家庭申請設入息和資產限制，一人申請者減半。市建局相信，考慮到申請人的入息上限，倘透過按揭保險承造銀行九成按揭，一人申請可負擔開放式及一房單位；家庭申請則有能力負擔所有房型。

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記者：吳卓峰