採訪反修例事件遭警阻撓　記協覆核敗訴決定不上訴

▲ 反修例採訪期間記者遭阻撓，記協早前提覆核敗訴，今表示不再上訴。(經濟日報資料圖片)

香港記者協會早前就警方於反修例事件期間，未有履行職責配合採訪提出司法覆核，要求法庭宣佈警方阻撓採訪屬違法，惟遭高等法院法官裁定敗訴。記協今（19日）發聲明指不會上訴，但會繼續接觸在示威活動受警方不當對待的記者，了解他們會否作進一步行動及提供協助。聲明又指對裁決感到難過、沮喪，但深信新聞工作者仍會無懼無畏追求真相，不會退縮。

記協早前申請司法覆核，答辯人為警務處處長，由律政司代表。

覆核聆訊中，記協一方呈堂13名記者證供陳述書，指警方自2019年6月12日起在公眾活動中未有配合採訪及阻礙傳媒採訪，並要求法庭接納13項個案為「假定事實」（assumed facts）及依此作裁決。

記協聲明指，法官周家明在判詞指有關個案尚未審視，欠缺進一步解釋及證據，並涉及事實爭議，司法覆核並不適合處理，事主可循民事入稟追討，最終就記協覆核警方妨礙採訪的部份，法官裁定記協敗訴。

記協聲明續指，惟法官早前在記協司法覆核有關警員編號的部分，接納13項個案為基礎，裁定警員執勤時沒有展示警員編號屬違法；但妨礙採訪的部份，法官卻不接納以「假定事實」作為基礎。記協聲明指不能接受，但尊重法院決定。

記協聲明指，徵詢法律意見後，考慮到訟費及須兼顧其他司法案件，因此決定不上訴，但及會接觸13項個案的記者，了解他們會否作進一步行動及提供協助。

記協聲明又指，對於未能透過法院為行家討回公道，感到難過、沮喪，並強調傳媒並非要求特權，只求掌握公權者依法執法，對自己行使權力負責，深信新聞工作者仍會無懼無畏追求真相，不會退縮。

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記者：王仁昌