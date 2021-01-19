【校長專欄】故事助幼兒語言發展培養品格　幼稚園校長鼓勵營造親子共讀氛圍

▲ 故事的益處多，家長可培養孩子的閱讀興趣，透過故事建立正面的價值觀。（救世軍提供）

兒童的圖書世界充滿着各式各樣的故事，如：童話故事、生活故事、想像故事等，都是孩子經常接觸的。你或會發現孩子聽故事的時候，顯得十分專注，一邊靜靜地注視着書中的圖畫，一邊細聽着成人講述情節，當聽到有趣之處時，還會捧腹大笑起來。這就是故事的吸引力，能把孩子帶到另一個天地，為孩子帶來歡樂和驚喜。

甚麼是故事？故事包括真實、過往發生的或想像出來的事件。故事的結構通常有人物角色、背景、情節三大元素。優質的兒童故事書，透過人物角色的塑造、精采的情節及豐富奪目的圖畫，再配合成人生動有趣的演繹，能使孩子投入故事世界，藉此擴闊視野，認識一些日常生活以外的人、事、物之關係，這對孩子的認知發展有正面的幫助。

▲ 聆聽故事對幼兒的語言發展也有幫助。（救世軍提供）

助培養孩子好品格

故事能培養孩子良好的品格，具生命教育的意義。孩子喜歡看圖書、聽故事，他們會代入人物角色，體驗角色的經歷和感受，這種故事獨有的感染力，正好激發孩子的同理心，從而引發他們學習幫助和關懷別人。同時，故事的內容和人物的行為也可帶出誠實、禮讓、毅力等道德觀和價值觀，幫助孩子領悟事情的對與錯，如：《孔融讓梨》、《龜免賽跑》等故事。孩子多讀多聽，自然能潛移默化，培養良好的品德，建立正面的價值觀，這與直接說教相比，更容易被孩子吸收和接納。

發揮創意加強解難能力

兒童故事的題材豐富，而想像式的故事更能開拓孩子的想像空間。想像故事往往超出現實世界，帶領孩子走出日常生活的框架，進入奇幻旅程，情節充滿驚喜和刺激。當孩子走進故事的情景，會提出天馬行空的想法，從中發揮創意，也促進解難及思維能力的發展。

促進幼兒語言發展

聆聽故事對幼兒的語言發展也有幫助。在聽故事時，孩子透過模仿成人的說話，增加對語音及語調的理解和掌握，促進口語表達的能力。此外，在朗讀故事的過程中，不但增進孩子對詞彙的認識，也能使他們理解口語和書面語的關係，對日後的讀寫能力有所裨益。

故事的益處何其多，就從今天開始培養孩子的閱讀興趣，透過故事建立正面的價值觀；也為孩子說說故事，營造親子共讀的氛圍，與孩子一起享受故事帶來的樂趣。

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撰文︰救世軍乙明幼兒學校 周嘉燕校長