【換新鈔】市民在1月26日至2月11日可換新鈔　金管局鼓勵電子支付方法派利是

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香港金管局（19日）表示今年市民換新鈔時間由1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，市民毋須在開首數天趕往兌換新鈔。該局指現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。

金管局稱，農曆新年將至，在疫情下鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。電子支付方便易用，在香港已被廣泛接受。在新春佳節，各主要銀行和電子支付營運商將會配合提供各式各樣的推廣計劃，令以電子支付方法收發利是既方便又有趣，且免卻前往銀行兌換新鈔，安全又環保。

金管局及3間發鈔銀行曾小心考慮是否在疫情期間繼續提供換鈔服務，然而現金提存是銀行必須為客戶提供的服務，即使取消今年兌換新鈔的安排，仍然會有市民到發鈔銀行提款或直接要求換取鈔票作派利是之用。為顧及這群人士及一些沒有電子支付渠道尤其是長者的需求，同時考慮到抗疫的重要性，銀行會採取積極措施保護客戶和員工。

局方稱現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，迎新鈔更達三倍，而換鈔時間由往年約兩星期延長至三星期，由2021年1月26日（星期二）至2月11日（星期四），即農曆新年前一天。因此市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。

局方又指「迎新鈔」一般外觀良好，適合封利是之用銀行會在換鈔期間增加櫃檯加快處理換鈔需求，加強社交距離及其他預防新型冠狀病毒的措施，及於銀行作出分流安排，例如在有需要時，向排隊輪候的市民派籌個別主要銀行更會提供網上預約換鈔服務另外，金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行兌換前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

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記者：伍瑋瑋