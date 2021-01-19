林鄭去信立法會　料涉DQ區議員的宣誓準則農曆年後交立法會

▲ （陳永康攝）

立法會明日辯論《施政報告》致謝議案，特首林鄭月娥去信立法會議員，交代施政報告各頂措施的最新進展。她表明，會於農曆年後，向立法會提交落實《基本法》第104條，有關公職人員宣誓及立法會議員資格問題的條例草案。

對於基本法第104條宣誓草案，公職人員的定義一直未有定案。林鄭上周已明確表示，認為區議員及特首選舉委員會委員，均應優先被視為公職人員，需要依法宣誓，故相信有關草案內容，將會要求區議員及選委會委員宣誓效忠基本法及香港特區。違誓者很大機會被取消資格(DQ)。

林鄭在信中表示，去年發表《施政報告》後，雖然香港仍受疫情嚴重影響，但政府團隊一直積極跟進報告內各項措施的落實工作，並與各議員保持溝通，繼續聽取意見。有關信件中，交代多個工作範疇，包括完善「一國兩制」、經濟發展、金融市場、房屋供應等等。

完善「一國兩制」方面，她指出港區國安法實施過去半年，港區維護國家安全委員會、警隊國家安全處，以及其他相關執行機制已順利建立，展開防範、懲治危害國家的行為，以及宣傳和教育工作。

她又提到，就公職人員宣誓，所有政治委任官員，常任秘書長 和部門首長已進行宣誓，而公務員事務局近日亦已公布所有其他現職公務員宣誓或簽署聲明的安排。林鄭指，政府同時正全力推進，完善選舉制度和安排以及修訂《國旗及國微條例》的立法工作，將盡早提交立法會審議。

抗疫方面，林鄭指出，相比疫情初期，本港抗疫設施及能力明顯提升，位於亞洲博覽館的臨時醫院明天正式竣工，預計可提供820張負壓病床，大大紓緩了香港醫療系統面對的壓力。

林鄭特別提到，自己上月29日曾與各建制派立法會議員會面，會上議員提出建制派議員達成共識的建議，自己正與相關局長進行內部討論及研判，期望下月4日出席特首答問大會時再作回應。她又強調，政府絕對尊重立法會制衡行政機關的機能，但也期盼行政立法機關能互相配合，讓大家有機會就較爭議性，但與香港長遠利益攸關的議題建立共識。

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責任編輯：李淇