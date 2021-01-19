【年宵花市】政府將以盡量公平形式重新抽籤　承諾檔主可回原先投得場地

政府早前宣布，因應新冠肺炎疫情取消全港年宵及車公誕新春市場，引起不少花農不滿。消息指，年宵花市將可恢復舉行，但需符合一系列的防疫措施，料涉10多個場地。食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群、食物環境衞生署副署長黃淑嫻及機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑將會在晚上6時30分就農曆年宵市場的最新安排會見傳媒。

15個年宵花市地點，即看：

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劉利群表示，政府將應用科技監察人流，場地方面則視乎大小而劃分不同區域，以分散人流。以維園為例，將分為４小區，每區設人流管制措施；亦會提供資訊，冀將每個場地的人流數字在網上公布，冀市民去年宵前知道年宵的情況。她亦指，將設時段為場地進行清潔，亦提到業界表示認同，稱抗疫為先。另外，她亦提到將設等候區，但希望市民出發之先留意場地人流，亦希望買花市民可以「快買快賣」，盡早離開市場，以避免多人聚集。

就每個檔口抽籤的事宜，劉利群表示，新安排將設多個大原則，包括公平、公開等，另希望已投得檔攤的人士抽籤，並承諾可回到原先投得檔攤的場地，希望可以做到「一人一手」，即日前已投每個檔主能夠獲得最少一個檔攤；如檔主之先投得多個檔攤，則會按比例再分配，檔數上限為三檔。她表示，經政府與業界相討後，稱業界對安排表示歡迎。

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記者：曾卓鋒