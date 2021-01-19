【母子情深】生命倒數盼見證愛兒結婚共舞　漸凍人媽媽圓夢10日後離世

▲ 美國一名患有漸凍症的媽媽，撐著身體見證兒子結婚。

父母若然有何不測，最放心不下的一定是自己的子女。美國一名患有漸凍症的媽媽，自知時日無多，一直撐著身體希望能見證兒子結婚，最終她出席了兒子的婚禮，更在愛兒擁著下共舞。就在漸凍人媽媽圓夢10日後，她不幸離世卻沒留下遺憾。

據英國《每日郵報》報道，來自美國田納西州的57歲媽媽Terri Hightower於2019年12月，被診斷出患上肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），直至2020年夏天她已無法行走。儘管她的身體出現問題，但她還是期盼著能參加兒子Scooter於去年10月9日舉行的婚禮。當時，媽媽更非常驚訝兒子在席上安排母子共舞。

▲ 兒子擁著媽媽跳舞。（影片截圖）

兒子擁著媽媽跳舞落淚

當時Scooter和家人及朋友聚集在舞池周圍，他將媽媽的輪椅推到中間，大約有150位親友觀看著。音樂奏起後，Scooter在爸爸的幫助下，把媽媽從輪椅上抱入懷中。他擁著媽媽輕輕地跳舞，母子低頭耳語，他難過地在媽媽的肩上落淚。

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在旁的親友都被母子感動，有的哭起來，也有的鼓掌。婚禮的攝影師Neil Fox捕捉了這動人時刻，而Scooter的25歲妻子Afton亦深受感動，看到她熱淚盈眶。

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婚禮後10日媽媽病逝

在婚禮後10日，媽媽Terri不敵病魔，在家人和朋友的愛包圍下離開人世。為了提高大眾對ALS的認識，Terri的家人請求攝影師Neil在facebook分享母子共舞的影片，帖文已有近一千萬次瀏覽。

▲ 母子天人永隔。（Scooter fb圖片）

Terri的新抱Afton驚訝影片引來的迴響，無數網民留言表達對他們的關愛，她表示︰

那是一個非常痛苦的時刻，但對母子來說極富意義……

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責任編輯：王明芳