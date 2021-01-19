  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (週二) 21:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【母子情深】生命倒數盼見證愛兒結婚共舞　漸凍人媽媽圓夢10日後離世

親子 19:41 2021/01/19

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

美國一名患有漸凍症的媽媽，撐著身體見證兒子結婚。

父母若然有何不測，最放心不下的一定是自己的子女。美國一名患有漸凍症的媽媽，自知時日無多，一直撐著身體希望能見證兒子結婚，最終她出席了兒子的婚禮，更在愛兒擁著下共舞。就在漸凍人媽媽圓夢10日後，她不幸離世卻沒留下遺憾。

據英國《每日郵報》報道，來自美國田納西州的57歲媽媽Terri Hightower於2019年12月，被診斷出患上肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），直至2020年夏天她已無法行走。儘管她的身體出現問題，但她還是期盼著能參加兒子Scooter於去年10月9日舉行的婚禮。當時，媽媽更非常驚訝兒子在席上安排母子共舞。

兒子擁著媽媽跳舞。（影片截圖）

兒子擁著媽媽跳舞落淚

當時Scooter和家人及朋友聚集在舞池周圍，他將媽媽的輪椅推到中間，大約有150位親友觀看著。音樂奏起後，Scooter在爸爸的幫助下，把媽媽從輪椅上抱入懷中。他擁著媽媽輕輕地跳舞，母子低頭耳語，他難過地在媽媽的肩上落淚。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在旁的親友都被母子感動，有的哭起來，也有的鼓掌。婚禮的攝影師Neil Fox捕捉了這動人時刻，而Scooter的25歲妻子Afton亦深受感動，看到她熱淚盈眶。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

婚禮後10日媽媽病逝

在婚禮後10日，媽媽Terri不敵病魔，在家人和朋友的愛包圍下離開人世。為了提高大眾對ALS的認識，Terri的家人請求攝影師Neil在facebook分享母子共舞的影片，帖文已有近一千萬次瀏覽。

母子天人永隔。（Scooter fb圖片）

Terri的新抱Afton驚訝影片引來的迴響，無數網民留言表達對他們的關愛，她表示︰

那是一個非常痛苦的時刻，但對母子來說極富意義……

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【父子抗癌】5年內相繼患癌共同對抗病魔　12歲兒與爸爸熬過手術化療互相扶持
18:11 2020/09/17
【父子抗癌】5年內相繼患癌共同對抗病魔　12歲兒與爸爸熬過手術化療互相扶持
與癌父最後的共舞　準新娘棄婚紗照改影全家福留美好回憶
17:16 2019/04/24
與癌父最後的共舞　準新娘棄婚紗照改影全家福留美好回憶
撐到最後與女兒在婚禮牽手跳輪椅舞　末期腦癌爸爸︰我很愛你
19:01 2019/01/08
撐到最後與女兒在婚禮牽手跳輪椅舞　末期腦癌爸爸︰我很愛你
家庭關係 爸媽心聲 結婚 網絡熱話 健康問題 攝影師 田納西 美國

最高瀏覽

【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
17:27 2021/01/18
【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
18:00 2021/01/14
【霸氣媽媽】男子家族聚會出櫃被親戚嘲「不能生育真可憐」　霸氣媽一句話為兒護航
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯