【新冠肺炎】再多兩人違反檢疫令被罰款判囚　至今錄103人違反檢疫令被定罪

▲ 再有人違反檢疫令被判刑。（資料圖片）

兩名男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日（19日）於法院被判刑，其中一名37歲男子被判即時監禁15日。



首宗個案涉及35歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年6月26日離開其檢疫地點，今日於東區法院被判罰款8,000元。



第二宗個案涉及37歲男子，檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年8月23日離開其檢疫地點及脫下手環。他被控違反《規例》，今日於觀塘法院被判處即時監禁15日。



根據《規例》，由去年12月25日起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，不論經機場或陸路口岸抵港，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有103人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。

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責任編輯：吳卓峰