【換新鈔】恒生銀行推新春抽獎派8,888元現金　呼籲客戶「轉數快」派電子利是

▲ 以「轉數快」方式派發利是，或登記「轉數快」，均可參加應節大抽獎。（資料圖片）

農曆年新鈔換領日期，金管局定於今年1月26日至2月11日，局方呼籲市民利用手機銀行「轉數快」，或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。有銀行陸續宣布推出優惠活動，吸引市民派發電子利是。

市民在1月26日至2月11日可換新鈔 金管局鼓勵電子支付方法派利是

恒生銀行今（19日）宣布，響應金管局呼籲，鼓勵客戶以電子支付方式派發利是，取代傳統實體利是。客戶於農曆新年期間，以「轉數快」電子支付方式派發利是或登記「轉數快」，均可參加應節大抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，詳情稍後公布。

銀行方面認為，電子利是可秉承傳統，同時在疫情下亦可為親友送上最安全的祝福。恒生客戶可輕鬆地透過快速支付系統「轉數快」(FPS)，以電子支付派發利是予親友；而已登記「轉數快」的客戶亦可簡單收取親友以電子支付的利是。同時客戶亦可自訂意頭十足的利是金額，為至愛親朋獻上新年祝福和喜悅。

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全線地面分行會於兌換新鈔的首3天，即1月26日至1月28日提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服務。客戶同樣可在前往分行前使用「櫃位手機取票服務」，在手機預先遙距取票，毋須到分行排隊，減省等候時間。

金管局稱，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，迎新鈔更達三倍，而換鈔時間由往年約兩星期延長至三星期，由2021年1月26日（星期二）至2月11日（星期四），即農曆新年前一天，市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。

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責任編輯：吳卓峰