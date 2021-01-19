【通識科改革】楊潤雄：新課程目標9月推行　國安教育將滲透不同科目最快第一季完成制訂指引

▲ 教育局局長楊潤雄表示目標盡快於9月推行新的通識科課程。（資料圖片）

教育局去年11月公布改革高中通識教育科，有立法會議員對於通識科維持必修必考感失望，以及關注師資及教材等問題。教育局局長楊潤雄表示，目標盡快於9月推行新課程，並指國家安全涵蓋多個範疇，故會以「滲透形式」在不同有關科目加強國安教育，透露當局最快第一季完成制訂詳細指引，以及分享過去處理教師投訴個案的經驗。

立法會教育事務委員會今日（19日）就學校課程檢討專責小組報告進行討論，民建聯立法會議員周浩鼎提及早前的社會事件，形容通識科荼毒年輕人，指社會有意見要求轉為選修科。

楊潤雄回應表示，2019年的社會事件當中有不少年輕人被捕，令教育界反思接下來該如何進行工作，但對於是否完全只關乎通識科則未有定案。楊續指，課程檢討期間看到通識科正面對的問題，故希望透過科目改革「重新做好」，加強以往包含的認識國民身份認同、《憲法》及《基本法》等內容

楊潤雄指，課程發展議會正就新課程進行相關專業工作，就課程架構進行討論，考評局亦有參與，當局亦會與大專界別討論科目改革後的入學門檻調整。

經民聯立法會議員梁美芬指現時部分教師質素令人擔心，認為現時的通識科教師應接受培訓才可任教改革後的新課程。楊潤雄表示重視教師及教材質素，指當局早前已審視市面上部分通識科課本，要求出版社修改錯誤及不配合課程的內容。楊潤雄重申當局嚴格執行於教師專業操守的工作，如有觸犯會認真處理，當局希望最快在今年第一季、最遲第二季分享過去處理教師個案經驗；並指通識科改革後會設立經審批的教科書。

針對國安教育，楊潤雄稱課程檢討報告雖然沒有提及國安教育，但教育局正就國安教育進行相關工作，「國家安全整體涵蓋好多範疇，我哋覺得最有效嘅方法，係同國民身份認同、《憲法》、《基本法》等（作）有機結合，所以我哋用一個滲透形式，在不同有關科目，加強國家安全嘅成份」，例如在資訊科技科可教授網絡安全的重要性等。

立法會議員何君堯指港區國安法已於去年出台，要求當局交代何時完成制訂推動維護國安教育的具體指引。楊潤雄回應指，當局正就推動國安教育在課程架構及指引進行工作，但由於此屬較新的項目，亦有較多人關注，故要做得比較仔細，需要詢問許多人士，局方希望第一季能夠完成。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅