【陳肇始專訪】食衞局長陳肇始估算2月內可接種疫苗　不為剎停接種設硬指標

▲ 食衞局局長陳肇始預料2月可展開疫苗接種計劃，有關準備工作亦於今個月內完成。（曾耀輝攝）

本港近日疫情再現反彈，食衞局局長陳肇始受訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。

問到局長及公務員會否率先接種，她直言市民接種疫苗的信心非常重要，如可增強市民信心，自己一定會接種。

政府疫苗顧問專家委員會前日拍板，建議復星/德國BioNTech的mRNA新冠疫苗緊急使用，首批最快下月底供港。食衞局局長陳肇始接受本報專訪時強調，疫苗接種的準備工作將今個月內完成，初步估算2月內可接種，惟需視乎疫苗廠供貨時間︰

有時（與疫苗廠）傾好都不是完全能控制，最終仍需看他們是否真的可供應。

政府正密鑼緊鼓準備於18區設疫苗接種中心，陳肇始形容疫苗安排挑戰性大，尤其BioNTech疫苗有較高物流運送要求，認為有需要政府主導及制訂標準監控：

疫苗運送到港的物流，如何由機場到港，如何由香港運到接種中心，以至到達中心後如何再接種，都是有一組流程

她稱，部分接種中心衞生署及醫管局將負責，「數目不會超過一半」，其餘會交予有興趣及有能力的組織負責，現正籌劃整體運作程序。

被問及有多少機構或私院已「認頭」，陳肇始未有正面回應，當局正與不同團體及私院商討細節，有信心有足夠團體負責︰

要看看他們能否應付，因為與檢測只做2星期不同，（接種）中心運作時間最少都6個月，這段時間他們都要準備足夠人手處理。

當局擬定每個接種中心內設15個注射站，當局會計算每日可接種人數，陳直言，市民一定要先行預約兩劑接種時間，較難可「即興」到場接種︰

疫苗需先稀釋才接種，如打不完就會浪費，不足夠接種都論盡，整個物流需要控制得好好。

陳肇始提到，疫苗接種後亦會有兩層監察機制，包括持續向廠方索取其他國家接種後的不良反應數據；而本港衞生署亦設監察機制跟進接種後情況，一旦出現不良反應個案，由衞生署及專家調查。

問到會否設下「剎停」接種的標準，陳肇始稱不會設下硬指標，由衞生署監察使用藥物後的專家委員會決處理：

即使有一宗不良反應事件，(專家)可能覺得情況都嚴重，可能都有機會作出一些措施，所以不會說一個數字去到3宗、5宗(就剎停)，我覺得不會是這樣，當然這個指標都不是由我定，是由衞生署監察使用藥物後的專家委員會來處理

當局正就高危群組優次如何再細化研究，陳肇始表示如有細節會盡快公布，又形容疫苗是疫情的曙光及希望，期望農曆新年過後可望展開接種，亦希望盡量今年內為大部分人接種，惟仍要視乎接種疫苗開展後的反應。

她強調，市民接種疫苗的信心非常重要，當局會加強宣傳以增加市民信心。至於局長及公務員會否率先接種，陳肇始提到特首林鄭月娥早前已表明會接種疫苗，不諱言如果可以增強市民信心，自己亦一定會接種。

就會否再洽購第五款疫苗，她則稱如有疫苗廠「甩底」，港府會視乎供應再作應變。

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記者：陳正怡、鄧凱文