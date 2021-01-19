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【港鐵盈警】業績料虧損48億元　去年客量13.1億較前年同期急跌三成

社會 19:44 2021/01/19

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港鐵再發出盈利警告。（資料圖片）

港鐵公司（00066）再發出盈利警告，預計截至去年底，本年度業績錄虧損約48億元，是虧損預測中位數。港鐵公司稱，疫情影響載客量及收入。

港鐵發出公告稱，持續的疫情大流行，和整體經濟環境惡化，對集團經常性業務造成重大不利影響，形容是前所未見。港鐵回顧去年載客量表現，截至去年6月底，上半年本地總乘客量，較2019年同期下跌37.7%。去年7月底香港受第三波疫情影響，8月的香港乘客量受到不利影響。接著當香港本地防疫限制措施放寬後，乘客量於去年9月回升，並在10月和11月持續上升。

不過去年11月底，香港再出現第四波疫情，政府再收緊社交距離措施，導致港鐵去年12月乘客量下跌。總結全年，本地載客量有13.1億人次，較2019年的19.14億人次，下跌31%。

另外集團截至去年12月31日，年度投資物業組合重估虧損約92億元，港鐵也就沙中綫項目，作出撥備14億元。港鐵公司稱，考慮過集團整體鐵路和物業業務後，董事局認為集團整體財務狀況保持穩健。

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責任編輯：吳卓峰

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