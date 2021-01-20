【陳肇始專訪】油尖旺深水埗變「疫區」　陳肇始否認抗疫疲勞反應慢

▲ （曾耀輝攝）

本港第4波疫情自去年11月起爆發以來持續反覆，近期更因油麻地佐敦、深水埗兩區出現小區爆疫，港府首次劃界要求指定小區的居民強制檢測，但被批評反應慢。食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時否認當局反應慢，明白巿民面對疫症時難免心急，但未必明白衞生防護中心工作，卻提出批評：

其實他們要風險評估，要攪數據，看整體情況去做應變。

陳肇始解釋，衞生當局發出強檢公告很容易，但之前需與民政事務局協調，公告發出後，民政局轄下部門便要立即落區工作，設立檢測站等，而這些工作是在每日下午4點半的疫情記者會前已協調好才公布。

陳肇始進一步解釋，衞生署衞生防護中心於追蹤工作時有不少困難，因本港不像內地有一個大數據，故追蹤難度較高：

香港無一個大數據，不同內地用手機就知你去了哪兒，根本不用問，或問時找不到、給假電話、不說、說不記得，有不少這類困難，但我們不怕困難，我們沒有抗疫疲勞，如果未能做到自動化，就加人(追蹤)，希望做到這樣。

陳肇始說，在過去一年的抗疫工作，港府不時因應疫情的變化而調整，且一直由特首林鄭月娥領導下全力以赴，並聆聽專家的意見。她續說，今次新冠疫情，港府在傳染病防疫方面，涉取經驗更較2003年沙士更豐富，而沙士後成立衞生防護中心，這一役則顯示要檢視中心及醫管局的人手，如有需要便會加強。

對於港府在第四波疫情已推行最嚴謹的抗疫措施，但疫情持續未能受控，陳肇始指這與本港現正值寒冬「病毒較惡」有關，加上巿民抗疫疲勞不願留家，因八達通數據顯示巿民出行較前三波多，故預計要把第四波疫情控制下來，需時會較之前長。

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記者：楊玉珠