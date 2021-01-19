至今少於10名中大生因社會事件遭紀律處分　副校：每次聽到大學被「污名化」感痛心憤怒

▲ 香港中文大學副校長（行政）吳樹培指，中大校園有多個出口入，加上地契條款所限，維持校園保安有挑戰。（資料圖片）

自前年社會事件，多間大學發生示威衝突，立法會教育事務委員會今日（19日）討論近期大學校園事件相關的管治和保安工作，包括八大在內共11間院校代表出席。中大副校長（行政）及秘書長吳樹培表示，對於大學被「污名化」為「暴大」感痛心及憤怒，並透露過往已有10名以下的中大生，涉及社會事件或行使暴力等而接受紀律處分，待部分已被捕的學生完成法庭程序，校方亦會繼續處理。

會上有議員表示關注中大去年11月畢業禮及上周一（11日）發生的黑衣人事件，吳樹培表示，對於種種在大學發生的暴力行為感到非常遺憾，強調會按既定紀律程序跟進涉事的中大生，並透露過去已有10人以下涉及社會事件、觸犯校規、行使暴力或欺凌等，而接受紀律處分，由於部分已被捕的學生正等候法庭程序，待完成之後校方亦會繼續處理。

委員會主席、經民聯梁美芬指出，中大被部分人士稱為「暴大」，要求校方明確指出中大並非暴大。吳樹培回應表示，「每一次聽到我哋大學被污名化，我哋都會好憤怒」、「好同意主席咁話，我哋絕對唔會贊成同學自己污名自己嘅大學，每次佢哋咁做，我哋都非常痛心，甚至憤怒」，又指校方已不斷提醒師生，中大校訓為博文約禮，並指校方已於去年5月制定多元共融政策，制定投訴機制，強調對於任何歧視、欺凌採取「零容忍」。

吳樹培表示非常關注校園保安問題，但承認中大校園保安有「一定程度的挑戰」，相信中大是本港最大的一間院校，面積達137公頃，共有170棟樓宇，加上地契條款要求大學容許公眾人士進入校園，不似某些校園可以封閉校園，且由於大學有多個出口入，每次火車到站有數百人進入，形容難以設置關卡，故已聘請保安顧問進行全面檢討，會額外撥資源提升保安。

他又指，港區國安法指學校亦有責任提升基本法及國安教育，包括大、中、小學，承諾中大定會履行責任，配合教育局及教資會的有關工作。

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記者：馮琪雅