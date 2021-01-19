【年宵花市】花農轟當局向業界施捨憂新檔位不利銷售　區議員批政府政府責無旁債

▲ 政府允許允許15個年宵2月原址舉行。（經濟日報資料圖片）

年宵「翻生」！港府今日（19日）公布，允許15個年宵2月原址舉行，但攤檔數量減半、實施人流管制等，本來投得檔位的花農可免費分配1至3個檔位。有花農批評當局朝令タ改，無視業界真正處境，只是向業界施捨，憂新抽籤的檔位位置會不利銷售；亦有檔主料，屆時人流會較預期少，擬於社交媒體加強宣傳。區議員同樣炮轟政府責無旁債，當局須賠償並檢討；亦有議員促當局盡快把與檔主協商。

強記花園老闆李永強表示，今年已準備過萬棵年花及年桔應市，心血是無價，原本在大埔及葵涌兩個年宵市場共投得14檔賣花，檔位亦屬相連，現時要重新抽籤，每個場地最多亦只可取得3檔，擔心檔位位置會不佳，但為方便多年熟客到場買花，都會碰碰運氣。

他形容，政府的新安排只是「自我安慰」、「施捨花農」，真正作用不大，批評當局一直脫離實際，高高在上，從無了解業界真正處境，因而打亂了不少花農、花商的部署；又言早前因當局取消年宵，已花錢租街舖賣花，並開放花場供市民親自入場買花，冀彌補收入，

抱住蝕少些的心態去做。

張粦記桃花負責人張先生則指，年宵可以復辦，自己雖只在維園投了一檔，但可有地方賣花及做回生意，亦免除攤位費，已感到滿足，但憂未能抽到有利的銷售位置，加上規模縮小，預期屆時人流會比想像中少，但因街舖月租動輒10多萬元，負擔不起，惟有透過社交媒體加強宣傳吸客。

張坦言，年宵「取消又復辦」，感覺只是政府「話晒事」，當局無真正諮商業界，認為今次的新安排是由花農們爭取回來。

港府對年宵安排朝令夕改，旺角花墟區議員林兆彬批評，造成今次「取消花市又復辦花市」的混亂情況，政府責無旁債，已經對無數花農和年宵花市檔主造成經濟損失，相關官員必須被問責及作出賠償。

他指，假如政府能夠在制定花市措施的過程中，及早諮詢花農、花市檔主、議員、居民等持份者，相信不會發生今次的混亂情況，促請當局認真檢討今年做法。

漁農界立法會漁農界議員何俊賢亦言，政府突然煞停及再三改變年宵安排，檔戶被迫臨時改變安排及因減半檔口而進行抽籤，必然帶來不便，故政府必須盡快把握時間與檔戶協商，在抗疫必須成功的共識下，盡快完善有限度營業的妥協方案。

他說，本地花農在是次事件中受到不少影響，希望市民也可在遵守防疫措施下多加選購年花，支持本地農業。

農曆年宵市場向來是本地花農銷售年花的一大渠道，港府因應疫情未止，本月8日突決定「煞停」全港年宵，本地花農猶如晴天霹靂，不滿當局決定，政府曾與業界商討後續安排不果，事隔10日，港府「轉軚」，允許15個年宵2月原址復辦，並縮小規模及加強多項防疫措施。

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記者：陳曉瑩