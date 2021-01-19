【失業裁員潮】推算12月單月失業率達7.7%　自疫情爆發以來最高

▲ 本港去年10至12月失業率升至6.6%，若按以往數字推算，12月單月失業率更升至7.7%。（曾耀輝攝）

政府今日（19日）公布最新2020年10至12月失業率為6.6%，為自2004年第四季、16年以來的新高。TOPick以過往數字推算，去年12月單月的失業率達到7.7%，較推算的11月單月失業率5.9%大增1.8個百分點，為新冠肺炎爆發以來最高、增幅最大的一個月。

統計處公布的經季節調整失業率數字，是以3個月計算，而非單月的失業率。勞工及福利局局長羅致光去年7月在網誌提及過失業率的計算方法，當時他列出傳媒報導2019年12月及去年1月的單月失業率，並稱大眾可以推算單月失業率。

羅致光當時列出2019年12月及去年1月的單月失業率同為3.5%，TOPick以統計處公布的3個月移動失業率推算，本港最近3個月的失業率分別為6.2%（10月）、5.9%（11月）及7.7%（12月），當中12月單月失業率較11月大增1.8個百分點，升幅和數字亦是疫情爆發以來最高。至於增幅第二大的月份，推算為2020年4月，當時單月失業率6.5%，較3月增加1.5個百分點。

不過，羅致光當時亦提醒，統計處提供的數字都是四捨五入，如6.2%可以是6.15%至6.24999…%，所以推算的單月份失業率難免會有偏差。

而今日公布的10至12月失業率升至6.6%，達16年來新高，羅致光指出，最新的失業數字是經季節性調節，歷來的12月都有機會向下調整，經調整的數字會比實際情況大。他續指，10-12月的平均失業人數升了1500人，大約等如就業人口的0.04%，但經調整後就上升了0.3%，有明顯差距。

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記者：徐紹軒