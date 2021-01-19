【兒童猝死】深水埗4歲男童生辰變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治

深水埗南昌街一個唐樓今（19日）發生悲劇，今日剛滿4歲的男童下午突然嘔吐不適，其後被發現倒臥單位昏迷，被送往明愛醫院搶救，惟傍晚宣告不治。據了解，他本月13號一度不適看私家醫生，當時判斷他是腸胃炎，做過檢測對新冠病毒呈陰性。

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消防先遣急救員今午接報到場，隨即替男童施心外壓急救，警方及救護員到場後，將他送往明愛醫院搶救，惜傍晚宣告不治。消息指，男童本月13號一度不適看私家醫生，當時判斷他是腸胃炎，做過檢測對新冠病毒呈陰性，至16號又到明愛急症室看醫生，之後也一直沒有離開家。

今日下午男童食了一碗粥後嘔吐不適，食了藥上床休息，下午約4時許，家人的朋友來到，發現男童在單位內暈倒昏迷，隨即報警。男童的哥哥及一名女子在警方陪同下登上警車，男童則被送往明愛醫院搶救，到傍晚6時許宣告不治。警方正調查事件。

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責任編輯：王明芳