【新冠肺炎】香港管弦樂團疫下9成表演取消　未來擬現場網上雙線出擊

▲ 港樂在去年7月舉行2020/21樂季節目預演音樂會，為樂團第一個現場直播音樂會，透過5G網絡進行4K現場直播。（香港管弦樂團提供圖片）

新冠肺炎疫情肆虐一年，表演場地重開又關，藝術團體包括香港管弦樂團無可避免受影響。港樂指去年近9成表演取消，無場地練習成為困難，幸無陷入財政危機。港樂亦跟隨趨勢，將大型音樂會搬到網上，未來的表演將會現場、網上雙綫走，留住傳統聽眾之餘，亦照顧使用手機、身處外地的聽眾。

香港管弦樂團行政及財務高級總監何黎敏怡表示，港樂去年有97場表演因疫情取消，佔全年場次88%，僅13場能夠成功舉辦。她指取消的表演場次，大部分屬收費，因而令去年的票房收入下降，樂團盡量做到收支平衡，加上政府在疫情初期給予9大藝團額外8%資助，才未有陷入財政危機。

何黎敏怡說，最大困難是面對疫情帶來的不確定性，場地何時重開、觀眾能否入場、客席音樂家來港的檢疫安排等都經常改變，影響節目安排；倘場地不能開放，樂團亦沒有地方能夠聚集排練，故希望有贊助下，將來能夠添置屬於樂團的排練室。

▲ 港樂每年會在中環海濱舉辦太古「港樂・星夜・交響曲」音樂會，但去年因疫情移師網上舉辦，場內盡量保留原有音樂會的元素如激光。（香港管弦樂團提供圖片）

她又說，疫情中最可惜的是不能與觀眾見面，在疫情間樂團轉戰網上，製作了逾50場音樂節目，當中單是「港樂‧星夜‧音樂會」已有17萬人觀賞，未來會用不同網上平台推廣港樂，亦會利用社交媒體在網上演出，吸引大灣區及內地其他觀眾欣賞。

太古公共事務總經理張嘉欣提到，往年有近萬人一同在星夜下聽音樂，場面難忘，但去年則要在限制下進行，尤其沒有煙花效果感到遜色。

香港管弦樂團行政總裁霍品達強調，網上音樂會從來不是現場表演的代替品，但有助港樂在國際上推廣，吸引新聽眾。他認為疫情促使樂團檢視所有的可能性，即使疫情轉好，樂團都會繼續網上和現場兩綫走，照顧享受遙距聽音樂的聽眾。

港樂獲太古贊助，未來３年將推融入社區項目，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒