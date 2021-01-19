【確診大廈】 油尖旺區單日增32宗個案 嘉湖山莊、愛琴海岸、太古城寧安閣現確診個案【一文看清新增確診大廈名單】
社會 22:56 2021/01/19
本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中酒尖旺區單日新增32宗個案，太古城、美孚新邨及嘉湖山莊均出現個案。
港島
中西區(1)
- 堅尼地城堅尼地大廈
灣仔區(1)
- 灣仔灣仔大樓
東區(3)
- 鰂魚涌太古城寧安閣
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 柴灣富明閣
九龍
油尖旺(32)
- 油麻地統一大廈B座x4
- 油麻地廟街1號
- 油麻地文耀樓
- 油麻地碧街17號
- 油麻地廟街151號
- 油麻地文英樓
- 油麻地吳松街159號
- 油麻地常安大廈
- 油麻地碧街19號
- 油麻地新填地街28- 30號
- 油麻地順豐大廈
- 油麻地砵蘭街33C號
- 油麻地安蘭閣
- 油麻地碧街25號
- 油麻地廣東道577號
- 油麻地瑜德大廈x2
- 油麻地砵蘭街74號
- 油麻地上海街197號
- 油麻地廟街42號
- 油麻地偉晴閣A座x2
- 油麻地金勳大廈x2
- 油麻地廟街17號
- 油麻地碧街17號
- 旺角富榮花園2座
- 尖沙咀重慶大廈D座x2
深水埗區(4)
- 深水埗黃竹街10- 10D號
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 荔枝角美孚新邨8期
- 百老匯街128號
觀塘區(4)
- 牛頭角樂華北邨欣華樓x3
- 牛頭角牛頭角上邨常康樓
九龍城區(1)
- 土瓜灣祥雲大廈
新界
葵青區(2)
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 葵涌荔景邨明景樓
元朗(4)
- 元朗朗屏8號1座x2
- 元朗喜利大廈
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居9座
大埔(1)
- 大埔新達廣場2座
屯門(1)
- 掃管笏愛琴海岸8座
同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：蘇文軒