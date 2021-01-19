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【確診大廈】 油尖旺區單日增32宗個案　嘉湖山莊、愛琴海岸、太古城寧安閣現確診個案【一文看清新增確診大廈名單】

社會 22:56 2021/01/19

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熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中酒尖旺區單日新增32宗個案，太古城、美孚新邨及嘉湖山莊均出現個案。

港島

中西區(1)

  • 堅尼地城堅尼地大廈

灣仔區(1)

  • 灣仔灣仔大樓

東區(3)

  • 鰂魚涌太古城寧安閣
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 柴灣富明閣

九龍

油尖旺(32)

  • 油麻地統一大廈B座x4
  • 油麻地廟街1號
  • 油麻地文耀樓
  • 油麻地碧街17號
  • 油麻地廟街151號
  • 油麻地文英樓
  • 油麻地吳松街159號
  • 油麻地常安大廈
  • 油麻地碧街19號
  • 油麻地新填地街28- 30號
  • 油麻地順豐大廈
  • 油麻地砵蘭街33C號
  • 油麻地安蘭閣
  • 油麻地碧街25號
  • 油麻地廣東道577號
  • 油麻地瑜德大廈x2
  • 油麻地砵蘭街74號 
  • 油麻地上海街197號
  • 油麻地廟街42號
  • 油麻地偉晴閣A座x2
  • 油麻地金勳大廈x2
  • 油麻地廟街17號
  • 油麻地碧街17號
  • 旺角富榮花園2座
  • 尖沙咀重慶大廈D座x2

深水埗區(4)

  • 深水埗黃竹街10- 10D號
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓 
  • 荔枝角美孚新邨8期
  • 百老匯街128號 

觀塘區(4)

  • 牛頭角樂華北邨欣華樓x3
  • 牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍城區(1)

  • 土瓜灣祥雲大廈

新界

葵青區(2)

  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 葵涌荔景邨明景樓

元朗(4)

  • 元朗朗屏8號1座x2
  • 元朗喜利大廈
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居9座 

大埔(1)

  • 大埔新達廣場2座 

屯門(1)

  • 掃管笏愛琴海岸8座

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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