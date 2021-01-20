【陳肇始專訪】陳肇始稱難估何時寬晚市堂食　需市民業界配合

▲ 晚市堂食仍恢復無期，食衞局局長陳肇始在專訪中直言，現階段難評估何時可放寬。 （曾耀輝攝）

港人抗疫一年，防疫措施仍處於最高級別，下月迎來農曆新年，惟晚市堂食仍恢復無期，食衞局局長陳肇始在專訪中直言，現階段難評估何時可放寬，指需要市民及業界配合，如食肆員工是否已作檢測及市民會否用「安心出行」應用程式等；有業界則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，又稱願意配合港府防疫要求。

食肆願定期檢測 控制人流

港人重視的新春將至，食肆晚市堂食能否重開讓市民聚首一堂？陳肇始透露，食環署正與業界保持溝通，認為除視乎疫情走勢外，亦需要業界及市民配合，如員工是否肯檢測、會否作人流控制，及市民會否安裝及使用「安心出行」等。

稻苗學會主席徐汶緯則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，反指已主動去信特首，冀能放寬晚市堂食至9時，形容農曆新年仍無法放寬將對業界「傷害好大」。他又指，業界願意配合港府要求，如要求員工定期檢測、作人流控制，及改善食肆換氣率等，但認為食客會否掃描「安心出行」則屬顧客自由，除非港府立例強制，否則是將責任外判，為前員工帶來壓力。

與學校協調 平衡面授與防疫

至於莘莘學子何時可全面重返校園？陳肇始承認暫停面授不理想，但在疫情非常時期時只能停課不停學，強調教育局會一直留意疫情，及與學校協調，平衡恢復面授與防疫，如禁止在學校進食、將脫口罩次數減低等：

若我們准予做一些事，就要將風險壓到最低，就是有序精準的做法。

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記者：鄧凱文、陳正怡