香港管弦樂團推活動融入社區　太古續贊助3年為疫下市民帶正能量

▲ 太古集團宣布延續對香港管弦樂團的贊助，由今年4月起續贊助樂團3年，涉款達4,640萬元。（太古集團提供圖片）

不少國際城市都擁有知名的藝術團體，香港管弦樂團是其中之一。港樂為本港最大型的職業管弦樂團，位列亞洲頂尖，在音樂總監梵志登（Jaap van Zweden）帶領下，港樂近年藝術水平和知名度節節上升，2019年更獲《留聲機》雜誌年度管弦樂團大獎，為古典音樂界最重要獎項。

太古宣布4月起繼續贊助港樂3年至2024年，涉款4,640萬元，梵志登會留任音樂總監至2023/24樂季。太古希望在疫情下，用音樂為市民帶來正能量，繼續將管弦樂帶入社區，舉辦年度「社區共融音樂會」，將音樂帶予弱勢社群，又會推出「港玩・港樂」音樂節目，將音樂融入運動、說故事、飲食等生活常見事。

太古集團自2006年起成為香港管弦樂團的首席贊助，至現在已經15年，太古宣布由4月起延續對港樂的贊助3年，直至2024年，涉及款項達4,640萬元。

共融音樂會 弱勢社群可欣賞

太古公共事務總經理張嘉欣表示，今年為太古集團在香港發展的第150年，而且正值新冠肺炎肆虐，認為是次延續贊助有重要意義，希望藉着音樂為市民帶來正能量。

為了實踐合作目標，港樂在未來3年會推出多個進入社區的活動，包括年度「社區共融音樂會」，與社福機構合作，讓弱勢社群欣賞管弦樂演奏；以及將音樂融入運動、說故事、食物之中的音樂節目「港玩‧ 港樂」等。

另外，港樂早前已宣布與香港演藝學院聯辦「管弦樂精英訓練計劃」，培育該校的畢業生成為職業樂手，待疫情過後亦會支持樂團到內地和海外演出交流。

張嘉欣說，社區共融音樂會的想法源於音樂總監梵志登，由於他的兒子患有嚴重自閉症，故對於以音樂作為溝通工具非常有心。她記得有一次音樂會中，有一名青少年觀眾突然走近舞台，坐上指揮台，令全場觀眾愕然。該青少年抱住梵志登的腳，梵志登就有耐性地抱着他說話，原來他有輕度自閉，受音樂啟發，想與梵志登親近，最後梵志登助小孩找到家長，場面溫馨窩心。

▲ 香港管弦樂團音樂總監梵志登帶領樂團，於2015年至2018年間演出《指環》四部曲歌劇，憑專輯奪得《留聲機》雜誌2019年年度管弦樂團大獎。（香港管弦樂團提供圖片）

打破年齡界限 觀眾齊JAM歌

除了新增的音樂活動外，港樂原有的節目亦會繼續。張指，一年一度的太古「港樂・星夜・交響曲」是她印象最深刻的活動之一，認為在戶外的夜幕下席地而坐欣賞港樂演奏，別有一番體驗。她憶述，有一年音樂會其中一首曲目是《玩具》交響曲，觀眾可自備自家樂器一起「JAM歌」，有家長為嬰孩準備了手鈴、砂槌等參與其中，場面十分歡樂。她認為這正是音樂打破年齡界限的表現，亦是太古希望達到的目標。

而在提升藝術水平方面，梵志登自2012年擔任港樂的音樂總監，並在2015至18年間連續4年逐一演出德國作曲家華格納的《指環》四部曲歌劇，更憑整套聯篇歌劇專輯而奪得《留聲機》2019年度管弦樂團大獎，為古典音樂界最重要的大獎。

港樂行政總裁霍品達（Benedikt Fohr）表示，每個音樂總監都有一套獨特方式與樂團溝通和合作，製造出專屬於樂團與音樂總監的聲音。梵志登曾獲荷蘭皇家音樂廳樂團委任為樂團首席，是一位出色的小提琴家，亦是經驗豐富的指揮家，非常了解如何令樂團的聲音更加飽滿而精確，特別是弦樂部分，港樂歷年來亦循這方向轉變。

音樂總監梵志登 延長任期獻技

早前港樂已宣布與梵志登再次續約兩年，延長音樂總監的任期至2023/24樂季。霍品達指，樂團未來數年會再製作4至5套錄音專輯，認為是重要的一步，以展示樂團和總監的藝術造詣和國際聲譽。

張嘉欣表示，雖然疫情令集團在生意上受到嚴重衝擊，但太古對於港樂的承諾不會有變，強調集團在港150年，會以長遠目光投資，「乜嘢起起跌跌都經歷過」，贊助港樂能夠有助本港成為多元化的大都會，而藝術投資亦非一時三刻見到效果，需要深耕。

她形容，太古過往與港樂的合作非常愉快，大家有共同理念，期待是次合作可以繼續將管弦樂帶入社區，讓不同階層的市民也可接觸音樂，同時提升樂團和本港的藝術水平，藉此提升本港作為國際都會的形象和地位。

港樂在疫情間演出場次減少近9成，未來將走網上和現場雙線表演，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒