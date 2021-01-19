【區域強檢】單日新增80大廈納強檢　涉佐敦「核心區」指定區域擴至深水埗

▲ 政府在深水埗劃出指定區域（即西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道），包括區內熱點黃金電腦商場。陳靜儀攝

政府早前首次劃出「佐敦指定區域」，區內大廈只要出現一宗確診個案，即要納入強制檢測公告；至今區內共有22幢大廈強檢令屆滿，逾18,000人完成檢測。

但鑑於油麻地及佐敦一帶，近日在短時間內出現多宗確診個案，為盡快切斷社區的傳播鏈，食物及衞生局決定加強檢疫力度，即日起收緊區域內強檢準則，在「佐敦指定區域」內，劃出「核心區域」（即東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街），區域內的全部約70幢大廈或構築物，不論是否有確診個案，均會被納入強制檢測公告。

▲ 「佐敦指定區域」內，劃出「核心區域」（即東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街）。(政府新聞署圖片)

同時，在「佐敦指定區域」但非「核心區域」範圍內的大廈，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，顯示可能有受感染人士身處相關地方，均會被納入強制檢測公告。按此準則，今日(19日)有4幢大廈須被納入強制檢測公告。前者包括：上海街197號、偉晴街14-42號偉晴閣A座及B座； 而有污水樣本檢測持續呈陽性則為上海街121-123號金海大廈，及上海街141-145號浩如樓

政府亦宣布在深水埗劃出指定區域（即西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道），包括區內熱點黃金電腦商場，如指定區域內的大廈過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，均會被納入強制檢測公告。按此準則，今日(19日)有6幢大廈須被納入強制檢測公告：分別為欽州街56號明輝大廈、大南街355-357號、汝州街254-256號/桂林街38C-38D號、福華街103-107號華安大廈、南昌街141-145號南方樓，以及黃竹街10-10A號。

▲ 2021年1月19日強檢公告大廈名單

至於在「佐敦指定區域」及「深水埗指定區域」以外的全港所有地區，如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，均會被納入強制檢測公告。按此準則，今日(19日)有1幢大廈須被納入強制檢測公告。

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責任編輯 李志強