【行行出狀元】港男巧手砌LEGO打造夢想事業　模型拼砌達人：人生沒有說明書

▲ 香港首位MMB梁進業表示，除了應付會考和工作某些時期少了砌LEGO外，基本上他人生許多點滴都與樂高積木有關，原來認真投入自己的興趣中也會做出成績來。

香港有不少LEGO達人，拼砌出超乎想像的作品。而在即將開幕的香港樂高探索中心，模型拼砌達人（Master Model Builder，簡稱MMB）就只有一位，他就是梁進業（King）。這位兩歲起就和樂高積木結緣的拼砌達人，究竟是怎樣過關斬將成為香港首位MMB？把興趣轉化為事業，他的心路歷程又如何？

訪問拍攝時，梁進業拿起一個LEGO砌出來的大獎盃，引以為傲：「這個LEGO獎盃，就是由第26間LEGOLAND Discovery Centre（位於在墨爾本）的MMB砌出來的，因為我是全球第27間樂高探索中心的MMB。」他笑稱砌獎盃是樂高中心模型拼砌達人之間的內部文化。言下之意，他也將要砌一個獎盃，送給在地球某一角落的第28位MMB。

▲ King自言對砌LEGO充滿熱誠，上任模型拼砌達人一職後，他也十分享受工作。（湯炳強攝）

樂高探索中心的模型拼砌達人的工作其實不簡單，除了負責在香港樂高探索中心維護及創造新的樂高模型及展覽之外，亦需要擔任中心發言人角色，並跟到訪中心的小朋友交流及參與對外推廣活動。他舉例說：「樂高探索中心其中一個景點Miniland，把香港標誌的建築物用樂高拼砌出來，而農曆新年的舞龍舞獅的裝飾布置，都會由我負責。中心開幕後，我就會在創意工作室內擔任導師角色，教小朋友砌LEGO，把樂高從遊戲中學習的精神宣揚出去。」

King說，他11月上任後，便跟全球其他26位MMB聯繫，發現他們不時會有創舉，有時又會聯合起來砌一些吸引公眾注意的大型項目。

「其實有點似一個用LEGO作畫的藝術家，題材不限，只要宣揚玩樂高那種開心又正面的精神便可以了。所以，（我的工作）有無限可能，也極富挑戰。」

▲ King中學時代曾代表香港參與樂高機械人比賽。（被訪者提供）

爸爸造就他和LEGO緣份

King與樂高積木的緣份，始於兩歲時玩的一盒沙灘車LEGO，他後來知道是爸爸買奶粉附送的贈品。「我爸爸不是LEGO狂迷，但他很愛錫我，肯花錢買給我玩，培養了我在這方面的興趣。」他年紀輕輕已發現樂高是一個很有系統的玩具，魅力在於可以把不同boxset互相配合來砌，發揮想像和創意。

升上中學後，他更投入砌LEGO，還由單純興趣變成以爭勝為目標。「我參加了學校的控藝學會（Robotic Club），跟同學一起用到齒輪、滑輪等做配件砌出LEGO機械人。由中一至中四我都有份參加國際奧林匹克機械人競賽香港區選拔賽，還去過北京、上海、韓國比賽。04年去新加坡比賽那次，我們還拿下世界賽創意組的冠軍。」

King笑言其愛LEGO的程度，是大學暑假時曾獨個兒去英國的LEGOLAND玩，畢業時還專誠去丹麥的LEGOLAND拍畢業相。小時候，他的志願是加入飛行服務隊，而去完外國的LEGOLAND後，他也幻想過在園內做全職員工。

夢想成真砌LEGO成職業

其實King的性格外向健談，他2012年大學畢業後又做過不同類型的工作，包括任職愛護動物協會的動物拯救隊、健身教練、海洋公園特技演員、保險公司的財富管理經理。

「唯一和樂高積木有關的，就是大學兼職時去中、小學教學生LEGO拼砌技巧。」King坦言從來沒想過可以把砌LEGO的興趣化成職業，所以一見到香港樂高中心模型拼砌達人的招聘廣告隨即報名，而結果他就成為可參加首屆Brick Factor比賽的14名LEGO迷之一，通過三輪選拔最終獲勝。

「每一輪都有不同主題，在限時20分鐘內完成，我砌過熊貓、蝦餃燒賣叉燒包連蒸籠。最難忘是決賽時，有小朋友會向我們發問，甚至給我建議，當時我都有參考小朋友的創意來砌我的模型，在大會未宣布誰人勝出時，有一位小朋友就衝過來同我講：『我覺得你是冠軍！』，那刻我覺得很warm，因為得到小朋友認同。」

King作為資深的LEGO迷，早已由跟着說明書拼砌，發展至自由拼砌，任創意飛翔，而他也有感而發說，其實人生也一樣，沒有樣辦可依循。「父母就像那本說明書，小時候我們都會跟父母那一套方法學習做人做事，但長大後出來社會工作，根本沒有任何說明書可以幫到你，要自己不斷嘗試摸索，但正面看，就是可以創造無限可能。」

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他回想起來，除了應付會考和工作某些時期少了砌LEGO外，基本上他人生許多點滴都與樂高積木有關，原來認真投入自己的興趣中也會做出成績來。

至於在砌LEGO方面，誰人給他最大啟發？他就說出兩位高手的名字。「其中是Nathan Sawaya，他以用樂高積木拼砌成Artwork聞名。另一位則是洪子健，他是LEGO首位大中華區的專業認證大師。他對於砌不同文化的大型作品都十分在行。他也是很願意和我分享，教導我的人。」

家長不應規範孩子的創意

雖然King往後的工作會包括教導小朋友拼砌技巧，但他強調：「小朋友才是我們成人的學習對象，因為他們的創意才是最原創的，不似我們成長期間受到很多規範控制。所以我會建議小朋友砌LEGO時，家長不宜ban他們的idea，反而我們應用拼砌技巧輔助他們把想法呈現出來。這正是玩樂高的最大樂趣。」

記者：胡慧雯