【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診者到訪　油尖旺區佔5間包括澳洲牛奶公司

▲ 新增11間食肆曾有確診者到訪，油尖旺區佔5間，包括澳洲牛奶公司、百誠大廈大家樂。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（19日）新增宗確診個案，56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪，當中5間位於油尖旺區。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島：

東區 康翠臺商場 尚品餐廳 （15/01/2021 #9617）

中西區 中信大廈 有馬日本料理 （18/01/2021 #9711）

九龍：

觀塘 振萬廣場 柏熊屋 （15/01/2021 #9628）

觀塘 美德工業大廈 美德茶餐廳 （15/01/2021 #9719）

油尖旺 百誠大廈 大家樂 （15/01/2021 #9374、#9647）

油尖旺 白加士街47-49號 澳洲牛奶公司 （15/01/2021 #9572）

油尖旺 嘉榮大廈 好彩海鮮酒家 （15/01/2021 #9701）

油尖旺 誠興樓 新森林焗之專門店 （16/01/2021 #9647）

油尖旺 廣東道830號 大安茶冰廳 （17/01/2021 #9701）

新界：

荃灣 富華中心 唯一麵家 （14/01/2021 #9572）

沙田 新翠商場 新華苑酒樓 （14/01/2021 #9596）

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責任編輯：羅嘉欣