【緋聞女王】馮盈盈疑跟鄭衍峰分手覓新歡　FYY被爆米芝蓮餐廳密會西裝男

▲ 馮盈盈（FYY）被指與新歡在高級餐廳共晉午餐。

港姐馮盈盈（FYY）最近傳與TVB大隻主播鄭衍峰分手，不愁寂寞的馮盈盈被發現於米芝蓮三星餐廳與西裝男撐枱腳。另一邊廂，有指馮盈盈的醫生舊愛將於今個月底結婚。

馮盈盈最近被爆料，指她與一名西裝男在中環的一間高級意大利餐廳共晉午餐。據悉該餐廳為米芝蓮三星餐廳，午餐的人均消費需要1500元。

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悉心打扮的FYY被指與西裝男言談甚歡，未知對方是否其新歡。

此外，FYY的醫生舊愛鍾文浩（Martin）早前流出與新歡的結婚照片，有消息指二人將於今個月月底結婚。

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▲ （取自IG）

FYY被指其後與鄭衍峰拍拖，有傳鄭衍峰不滿女友拒絕公開戀情，而上位中的二人又被高層囑咐要低調處理感情。

另外，更盛傳最近馮盈盈與鄭衍峰因此事在公司「吵大鑊」被TVB高層「照肺」，拍拖短短1年已分手。

否認貪慕虛榮

馮盈盈的感情和生活一向多姿多采，不時被指住大屋用名牌袋，又與富二代做朋友，生活富貴逼人。馮盈盈在早前最新一集《後生仔傾吓偈》中為自己解話，否認生活被指是貪慕虛榮。

當時節目主題是講「貪慕虛榮」，馮盈盈與另一位同樣常被指貪慕虛榮的歌手戴祖儀，就在節目中極力為自己平反。

▲ 馮盈盈感情生活一向受關注。

馮盈盈更特此上網查字典定義「貪慕虛榮」的意思，並指如果是自己辛勤工作換來的物品，就不是「貪慕虛榮」的範圍內：「你只可以評論我的消費習慣，如果是自己的選擇、自己的錢，又沒有犯法，那又關你甚麼事？」

此外，她們二人都認為貪慕虛榮的特質是指責別人貪慕虛榮，馮盈盈更引用金句：「當你有自己批評的特質，你才會在他人身上看到這個特質。如果你不是，你即使見到也不會有批評。」

同場加映：林秀怡專訪