【Star Talk】鄭融拍MV出浴由朝浸到晚　被讚歌曲夠治療性心存感激

▲ 鄭融接受《Star Talk》訪問。

鄭融日前接受《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔兩年再推出新歌感受。鄭融説新歌《多喝水》是自己心靈治療。



鄭融稱跟今次跟Dear Jane的Howie第三次合作，越來越有默契：「他發掘我柔情一面，我未聽過自己聲音這麼溫柔。歌曲除咗大家飲多些水之外，其實心靈上都要去補充，鼓勵大家繼續向前亦要關心自己，再去解決問題。」

除了《多喝水》外，鄭融過去還有好多作品如《終生學習》、《健康教育》、《紅綠燈》、《借》及《還》具教育意義，並獲網友封為「教育系歌手」。

鄭融說：「他們好可愛，是Fans察覺到，多年來粉絲同自己一齊成長，慢慢到今日可以儲這些歌曲，成為系列，希望自己歌曲可以陪到Fans，幫他們釋懷，這是我做歌手初心，歌迷的鼓勵和鍾意是我唱歌最大推動力。」

談到《多喝水》MV有出浴鏡頭，她說：「沖涼是我最鍾意的事，我會好放鬆，當日由朝頭早十一點開始拍到下午五點，我好享受浸浴，有一下覺得好正！不像工作，但去到下午三點拍花曬鏡頭，超過兩小時水不斷沖落眼，有人問我是否拍到好投入喊，其實是太長時間，搞到對眼出紅根，連隱形眼鏡都差點飛出嚟，但沖涼依然是我生活至愛。」