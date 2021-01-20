【新冠肺炎】消息：今日新增逾70宗確診個案
社會 14:47 2021/01/20
本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（20日）新增逾70宗確診個案。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。
昨日（19日）新增56宗確診個案，包括1宗輸入個案、55宗本地個案，其中有23宗涉源頭不明感染，累計9,721宗病例。
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食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】
近期更因油麻地佐敦、深水埗兩區出現小區爆疫，港府首次劃界要求指定小區的居民強制檢測，但被批評反應慢。食衞局局長陳肇始否認當局反應慢。詳情即看：【下一頁】
下月迎來農曆新年，惟晚市堂食仍恢復無期，陳肇始直言，現階段難評估何時可放寬，指需要市民及業界配合，如食肆員工是否已作檢測及市民會否用「安心出行」應用程式等；有業界則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，又稱願意配合港府防疫要求。詳情即看：【下一頁】
同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
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記者：郭詩詩