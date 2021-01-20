【十月初五的月光】何依婷開工跟「初哥哥」鬥嘴　胡鴻鈞被提蔡思貝緋聞即反擊【有片】

▲ 胡鴻鈞何依婷唇槍舌劍。

新版《十月初五的月光》日前於流浮山正式開鏡拍攝，當年由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》堪稱經典，新版《十月初五的月光》由胡鴻鈞和何依婷擔正飾演新版的初哥哥和君好，二人初開工已擦出火花！

▲ 新版《十月初五的月光》由胡鴻鈞和何依婷擔正飾演新版的初哥哥和君好。（網上圖片）

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互戴高帽

胡鴻鈞和何依婷接受娛樂新聞台訪問時互稱前輩，胡鴻鈞稱在何依婷參加2017年《香港小姐競選》時已視她為前輩，何依婷立即反擊，指自己在2010年《超級巨聲2》已向胡鴻鈞學習，令胡鴻鈞頓時語塞。

《十月初五》新舊角色對照：

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當主持人問及二人會否因親密場面尷尬時，胡鴻鈞表示：「已經和導演說全Cut，我會和禮信（羅天宇飾）Close一點。」，何依婷補充：「我也是和天宇多點，你不要和我搶。」

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唇槍舌劍放笑彈

2000年的《十月初五的月光》堪稱經典，主持人嘗試了解胡鴻鈞和何依婷有沒有重溫舊作時，二人再次展現一輪唇槍舌劍。

胡鴻鈞回答：「我有回顧《機場特警》，參考前輩當時的演出，還有其他的劇集我錯過了嗎？」，何依婷投訴胡鴻鈞欺負自己，胡鴻鈞非常真誠的表示自己有看，何依婷說出重點：「但你不是看我，你看女主角。」

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何依婷即意指曾經和胡鴻鈞傳出緋聞的蔡思貝，胡鴻鈞搶答看《機場特警》是因為鄧佩儀，何依婷窮追猛打：「還有一個...」，胡鴻鈞立即打斷何依婷：「說回你吧！」

二人戲裏戲外同樣充滿火花，令人期待胡鴻鈞和何依婷的合作。

同場加映：甘草陳勉良

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