【夫妻情深】-196°C冷凍癌逝妻50年　深情夫癡等復活4年後近況曝光

▲ 內地一名深情丈夫不捨癌逝妻，於是利用人體冷凍技術，將她存放在零下196度的罐體50年。

夫妻任何一方先離世，對在世的一個來說絕對是重擊。內地一名深情丈夫不捨癌逝妻，於是利用人體冷凍技術，將她存放在零下196度的罐體50年。4年過去，丈夫依舊活在思念中，但生活漸漸回復正常。

據內地《新時報》報道，現年53歲的桂軍民居於濟南，他的妻子展文蓮於2017年5月不敵肺癌，終年49歲，離世至今近4年。而展文蓮正是​​中國本土第一例冷凍人，她的遺體以頭朝下的姿態，存放在零下196度、2,000升的液氮罐內，並計劃在50年後「復活」。

面對現實繼續生活

桂軍民從不提「死」，認為妻子只是睡了。自妻子逝世後，他每天都活在思念中，與妻子生活了30多年，他無法把她放下，一直保留她的手機號碼及各種社交賬號。有一段時間，他堅持維持生活原狀，坦言「記住很難，但忘記更難」。

▲ 桂軍民望著妻子的照片，對她滿懷思念。（微博圖片）

可是「等待」了將近4年，他終究要面對現實，因為還有無數事情在等著他。他慢慢習慣一個人生活、看電視、吃飯……只是生活裡充滿了妻子的影子。雪櫃門上的蝴蝶裝飾就是妻子生前弄的，客廳有一盆虎皮蘭，妻子還在時就有了，現在又長出新芽。

家人擔心桂軍民的情況，去年把展文蓮的大部分照片和手機收起來，也將客廳換了一批新的盆栽。桂軍民明白自己還有母親、兒子，他們亦需要自己，生活還是要繼續。

人體低溫冷凍50年

他沒有忘記妻子，在相熟朋友前崩潰的情感再次湧現。「那時候她說難受不願做（化療），我就同意了。」他後悔當時的決定，如果再考慮清楚，妻子是否還能坐在這裡陪著他。

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2016年12月，展文蓮的癌細胞轉移至腦部，兩個月後她已不能清楚說話，卻提出死後捐獻遺體。桂軍民接觸到人體冷凍技術，經過資料搜集及與醫療團隊溝通後，作出了這個「驚人」的決定，只因對妻子「捨不得、沒待夠」。

盼有一天再見亡妻

展文蓮於2017年5月8日凌晨離世，當時低溫冷凍的醫療團隊經過55小時的手術後，桂軍民要求將妻子放入罐體前，一定要看一眼。他認為冷凍技術能把妻子留下來，「如果火化，一把火就甚麼都沒了」。另一方面，他理性地知道即使冷凍實驗失敗，最壞的打算還是去火化，冷凍只是讓他有多一個選擇。

展文蓮「沉睡」的實驗室距桂軍民家只有半小時車程，他不時去「探望」愛妻。最近他得知，實驗室正研究可視化的罐體，或許未來他能看到妻子的頭部，他一直抱著期盼︰

萬一哪天她醒了，我還要陪著她……

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責任編輯︰王明芳