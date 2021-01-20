【電視大戰】TVB下周疑變陣迎戰ViuTV　《燕雲台》或連播兩集撼《太平紋身店》

有「大台」之稱的TVB，近年面對來勢洶洶的ViuTV推出各種節目與劇集瓜分收視，已非第一次改變原有的慣性節目安排。在下周播畢自家製劇集《堅離地愛堅離地》後，有指TVB決定由周一起每晚連續推出兩集外購劇《燕雲台》，對戰ViuTV晚間時段由黃德斌、周秀娜及姜濤主演的原創劇集《太平紋身館》。

無綫多年以來一直有「大台」之稱，擁大量慣性收視。不過自2016年推出了全新的電視頻道ViuTV後，TVB在有新的競爭對手下，過去曾多次改動其舊有的節目表安排，來迎戰對家電視台推出的新節目或者劇集。

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本周一（1月18日）ViuTV於晚上9點半時段推出原創劇《太平紋身店》，找來無綫舊猛將黃德斌、陸駿光等好戲之人參演，加上電影圈代表周秀娜，以及ViuTV皇牌、人氣偶像姜濤，即使劇集評價好壞參半，仍有大量粉絲及觀眾追看。

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而TVB於晚上黃金時段，本來於8點半播出由唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的外購內地劇集《燕雲台》，接連在9點半播出塵封三年的自家劇《堅離地愛堅離地》，不過在本周日晚上9點至10點半播畢《堅離地愛堅離地》第20集的大結局後，擬於下周一（25日）起，每晚的8點半至10點半，一連播出兩集、長達兩小時的《燕雲台》，由過往只得逢星期日每次播映兩集的安排，擴展至星期日至五連續六日。

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一向宮廷鬥爭的劇集能夠穩定收視，估計無綫為了迎戰ViuTV的自家劇，而作是次安排，網民對此安排反應兩極，固然有喜愛宮廷劇的觀眾感歡迎，但亦有觀眾似乎不大受落，反問TVB是否打算放棄收視。

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其實今次已非無綫首次變陣迎戰ViuTV的作品，最近一次是早前熱爆全城的選秀節目《全民造星3》進行得如火如荼之際，TVB罕有地推出晚間10點半的第四線劇集《香港愛情故事》，縱使年青網民討論度似不及《全民造星3》，不過《香港愛情故事》也惹來不少共鳴。

事實內地《燕雲台》集數頗多，TVB現安排靚人靚景的《愛美麗狂想曲》於新春期播出，相信因要加快《燕雲台》的播出步伐，致罕有在黃金時段連播兩小時外購劇。

不過，在今日黃昏時份，TVB節目表由原定播每晚播兩小時的《燕雲台》，改為播出陳山聰新劇《大步走》！

同場加映：MIRROR專訪

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