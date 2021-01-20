【無品乘客】女乘客搭的士拉低口罩進食　司機好言相勸反被爆粗怒罵

▲ 女乘客搭的士拉低口罩進食，司機好言相勸反被爆粗怒罵。

新冠肺炎疫情持續，為己為人，市民都應做好防疫措施。近日網上流傳一段影片，一名女乘客搭的士期間，拉低口罩進食，司機好言相勸，對方卻突然發惡要求下車並拒絕支付車資，但其後因手機遺留在車內再度返回，期間兩人不斷對罵，更揚言要報警處理。

網上流傳一段由行車記錄儀（車Cam）拍攝到的影片，片段顯示事發於上周五（15日）晚8時許，一名女乘客上的士後，表示要前往葵涌葵盛東邨盛國樓，不久她拉低口罩飲食，司機出言勸喻「小姐，可唔可以唔好喺度食嘢呀？」，未料對方隨即要求即下車「喺度落車！唔X搭」，司機要求她支付車資，但她拒絕便離去，欲轉乘另一架的士。

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但由於女乘客下車時遺下手機，無奈下車折返原本的士，並拍打車窗要求上車取回手機，由於司機未能開車造成阻塞，即引來其他司機響號表示不滿。其後鏡頭一轉，可見女乘客站在的士前不斷辱罵司機，「一舊水唔X賺，正XX，返去乞衣啦你！」、「唔X戴（口罩）咪唔X戴，吹呀」，揚言會報警處理，司機隨即表示「報啦！你罰5000元」，並要求對方不要離開，直至影片完結前，雙方仍不斷對罵。

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責任編輯：羅嘉欣