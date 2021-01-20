【新冠肺炎】英國天王Robbie Williams中招　一家六口於豪華別墅隔離

▲ Robbie Williams跟妻子度假期間確診。

英國樂壇天王Robbie Williams確診新冠肺炎，外媒報導，Robbie Williams早前與家人在加勒比海度假期間，中招染上新冠肺炎，目前正與家人於當地隔離。

據指現年46歲Robbie Williams，跟妻子Ayda和4名子女上月28日於法國聖巴特島（St. Barts）度假，期間Robbie發病，有指他跟家人現於入住的豪華別墅隔離，暫未知其家人有否同染疫。

報導指Robbie一家須隔離長達14日，但其豪華別墅每星期租金高達106,000英鎊（約114萬港元）。