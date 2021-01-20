【新冠肺炎】英國天王Robbie Williams中招 一家六口於豪華別墅隔離 娛樂 11:03 2021/01/20 分享： 熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地 ▲ Robbie Williams跟妻子度假期間確診。 英國樂壇天王Robbie Williams確診新冠肺炎，外媒報導，Robbie Williams早前與家人在加勒比海度假期間，中招染上新冠肺炎，目前正與家人於當地隔離。 據指現年46歲Robbie Williams，跟妻子Ayda和4名子女上月28日於法國聖巴特島（St. Barts）度假，期間Robbie發病，有指他跟家人現於入住的豪華別墅隔離，暫未知其家人有否同染疫。 報導指Robbie一家須隔離長達14日，但其豪華別墅每星期租金高達106,000英鎊（約114萬港元）。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【暖心巨星】The Rock身無分文時獲好心人收留 狄維莊遜贈恩人名車承諾照顧終老 17:31 2021/01/06 【暖心巨星】The Rock身無分文時獲好心人收留 狄維莊遜贈恩人名車承諾照顧終老 【湯告魯斯】傳58靚佬湯兩年後收山不拍動作片 《職業特工隊7》《+壯志凌雲2》明年上映 10:59 2020/08/25 【湯告魯斯】傳58靚佬湯兩年後收山不拍動作片 《職業特工隊7》《+壯志凌雲2》明年上映 【美國疫情】湯漢斯自詡與太太為新冠肺炎模範康復者 憂疫情反覆未知何時能重返片場 12:39 2020/07/02 【美國疫情】湯漢斯自詡與太太為新冠肺炎模範康復者 憂疫情反覆未知何時能重返片場 新冠肺炎 歌手 英國