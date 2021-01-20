【新冠肺炎】許樹昌料確診數字短期內難回落至低水平　放寬措施或致長假期有大爆發

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府昨日宣布允許花農有條件在15個年宵市場恢復花市，惟檔位數目減半。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言是 與抗疫有少少衝突，但認為 檔位數目減半 對 花農來說 是一個折衷辦法。他又料 確診數字難以在短期內回落至低水平，認為不宜放寬防疫措施。

許樹昌今早接受電台訪問時坦言年宵市場恢復花市是 與抗疫有少少衝突，因屆時會有人群聚集，風險會提高，然而 但 花農業界準備了一年，若取消的確影響很大，加上花市的檔位數目已經減半，相信亦是一個 折衷辦法。

港府昨日宣布再延長現時防疫措施至1月27日，許樹昌認為目前疫情嚴峻，難以放寬，因此他指出每當放寬措施，長假期時就會容易導致大爆發，又現近日的源頭不明個案的比例不少，形容社區「仍然不安全」。

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對於當局在深水埗一帶劃出強制檢測區域， 許樹昌指為是「應該做的」，由於深水埗大多為舊樓，當中有不少劏房，空氣流動差，喉管接駁未必合規格，令疫情爆發風險大增， 有需要盡快找到帶病毒的人士，現時是先處理深水埗區，不等於其他區域不用做。

至於被問到要否在小區實施禁足令， 許樹昌指出由於 單位內或會有污染，未必安全，要居民逗留在裡面未必可行。他續指，現時已有4棟大廈的住客已撤離，當局可趁機會派員檢視喉管有否洩漏或胡亂接駁， 盡快完成檢測工作，找出感染個案。

他指出，由於港府加大強制檢測範圍，油麻地居民接受檢測後，相信會新增一批確診個案，目前本港確診個案在中至高雙位數排徊，認為疫情在短時間內難以回落，呼籲市民在新年期間，盡量避免聚會及到人群聚集的地方，逛年宵花市時要消毒雙手以及全程佩戴口罩。

疫苗方面， 中國科興生物技術公司公布巴西最新臨床測試結果顯示，新冠疫苗的有效率接近7成，許樹昌認為有關數未並非由藥廠正式提供予政府的資料，亦未有相關的醫學文獻，加上第三期臨床數據一般涉及逾萬名參與者，衞生署仍要等科興提供完整數據。許樹昌又指，以往不會「唧牙膏」般公布臨床數據，加上有關數據是經傳媒報道，訊息會比較混亂，但他本人不會猜測太多，要等科興公布。至於下月會不會可以接種科興疫苗，他表示當科興提交了相關資料，專家會開會討論。

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責任編輯：郭詩詩