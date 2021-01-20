【新冠肺炎】許樹昌料確診數字短期內難回落至低水平 放寬措施或致長假期有大爆發
政府昨日宣布允許花農有條件在15個年宵市場恢復花市，惟檔位數目減半。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌坦言是與抗疫有少少衝突，但認為檔位數目減半對花農來說是一個折衷辦法。他又料確診數字難以在短期內回落至低水平，認為不宜放寬防疫措施。
許樹昌今早接受電台訪問時坦言年宵市場恢復花市是與抗疫有少少衝突，因屆時會有人群聚集，風險會提高，然而但花農業界準備了一年，若取消的確影響很大，加上花市的檔位數目已經減半，相信亦是一個折衷辦法。
港府昨日宣布再延長現時防疫措施至1月27日，許樹昌認為目前疫情嚴峻，難以放寬，因此他指出每當放寬措施，長假期時就會容易導致大爆發，又現近日的源頭不明個案的比例不少，形容社區「仍然不安全」。
對於當局在深水埗一帶劃出強制檢測區域，許樹昌指為是「應該做的」，由於深水埗大多為舊樓，當中有不少劏房，空氣流動差，喉管接駁未必合規格，令疫情爆發風險大增，有需要盡快找到帶病毒的人士，現時是先處理深水埗區，不等於其他區域不用做。
至於被問到要否在小區實施禁足令，許樹昌指出由於單位內或會有污染，未必安全，要居民逗留在裡面未必可行。他續指，現時已有4棟大廈的住客已撤離，當局可趁機會派員檢視喉管有否洩漏或胡亂接駁，盡快完成檢測工作，找出感染個案。
他指出，由於港府加大強制檢測範圍，油麻地居民接受檢測後，相信會新增一批確診個案，目前本港確診個案在中至高雙位數排徊，認為疫情在短時間內難以回落，呼籲市民在新年期間，盡量避免聚會及到人群聚集的地方，逛年宵花市時要消毒雙手以及全程佩戴口罩。
疫苗方面，中國科興生物技術公司公布巴西最新臨床測試結果顯示，新冠疫苗的有效率接近7成，許樹昌認為有關數未並非由藥廠正式提供予政府的資料，亦未有相關的醫學文獻，加上第三期臨床數據一般涉及逾萬名參與者，衞生署仍要等科興提供完整數據。許樹昌又指，以往不會「唧牙膏」般公布臨床數據，加上有關數據是經傳媒報道，訊息會比較混亂，但他本人不會猜測太多，要等科興公布。至於下月會不會可以接種科興疫苗，他表示當科興提交了相關資料，專家會開會討論。
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責任編輯：郭詩詩