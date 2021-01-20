【食用安全】淘寶買麵包不滿集運8日才抵港　港女：食物已發霉仲有25公斤未到

▲ 港女淘寶買麵包不滿集運8日才抵港，導致麵包全部發霉。

淘寶買食物一定要諗清楚！有連登網民分享一則Facebook帖文，一名港女在淘寶買麵包，並選擇用集運送抵香港，豈料最後花了8日才抵港，導致麵包全部發霉而感到不滿，引起網民熱議。

帖文原出自Facebook群組「神州集運延遲發貨關注組」，一名港女於去年11月發文，指自己於10月27日下訂集運，但直至11月4日才送到香港，抱怨明明「說好今發明到（編按：即「今日發貨，明日到貨」）先買食物」，目前足足等了8日才送到，導致食物全部發霉。

▲ 港女不滿食物集運了8日才抵港。

8日，但我食物已發毛（霉）。

▲ 麵包全部發霉。

她更指尚有1批25公斤的麵包未到港：

仲有最後1批25公斤，說好2天內出發都未見更新。

對此，一眾網民均表示不解，不明白事主為何麵包店每日有新鮮麵包出爐不食，仍要去淘寶買麵包；亦有人指淘寶買新鮮食物實在太傻：

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TOPick於2018年曾實測本港的白麵包防腐強度，記者同時購入8間麵包生產商所售的9款方包，並放在辦公室同一環境下實測，結果發現防腐力最強的4款方包，在第12天仍然䇄立不倒，完全沒有發霉跡象；而不含防腐劑及只有1款添加劑的凱施方包，最早發霉。

9款袋裝方包於8月9日購買後，由翌日8月10日開始計算第1天，而9款方包的食用期限或最佳食用日期為8月11日至8月15日。

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擁有物理碩士學位的麵包師李國彰（KC）曾接受TOPick訪問時指，方包發霉有很多原因，除了與防腐劑有關，麵包食物原材料、人手切片處理、包裝方法等，都有可能令麵包染上霉菌。他提醒，不含添加劑的麵包應在1至2日後便會發霉，若未經切開後，則可攞放3日。若然有麵包擺放一段時間仍未出現發霉，很可能暗示生產商在製作過程中「加咗料」。

香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）提醒消費者傾向買保質期較長的麵包，但其實保質時間愈長，防腐劑及添加劑的分量亦相對較多，不想攝取太多添加劑的人士，可留意保質期。她建議：

多選購新鮮無添加的麵包，可避免攝取過多其他食品添加劑。

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責任編輯：羅嘉欣