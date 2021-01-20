【無品前度】陳自瑤被舊愛公開分析黑面原因　網民批阿感消費Yoyo：水都被抽乾【有片】

早前TVB《萬千星輝頒獎典禮》中，王浩信贏得視帝台上罕有答謝太太陳自瑤（Yoyo）幫忙照顧女兒。陳自瑤被拍下木無表情的反應，至今仍成話題，日前聲稱是陳自瑤前度男友黎國輝（阿感），在網上節目便「分析」Yoyo黑面原因，雖然因此受到注目，但同時也受到批評。

陳自瑤（Yoyo）在《萬千星輝頒獎典禮2020》因對王浩信公開答謝的「黑面特寫」，成為全晚最大焦點，事後Yoyo和王浩信也有解釋過，因Yoyo身體疲倦才有此表情。

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▲ 陳自瑤台上黑面仍話題不絕。

阿感談前度黑面

但事件仍未告一段落，日前DJ梁梓禧（Roland）跟阿感（黎國輝），在個人YouTube頻道「Stand Up Roland附送阿感」上，以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」借題發揮，大講陳自瑤黑面事件。

▲ 陳感（右）公開拿陳自瑤作話題。（影片截圖）

阿感自言很多人不知他跟Yoyo曾拍拖，但已是廿多年前，二人拍了七年拖，並指自己是Yoyo公開承認的前度，之後才到王浩信。

阿感又稱：「其實佢以前always都黑面，因為佢係處女座....你問我當年發生咩事，佢會出現呢個表情呢，就係如果我犯咗事﹗」

阿感繼續稱：「處女座係好要安全感，所以應該係發生咗一件事，去到好大件事，去到關乎佢個人利益，令佢失去晒安全感，對你完全失去信心，就會出現呢個表情。」

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曾與Yoyo合作的Roland也稱自己跟對方溝通不來：「我好怕處女座啲人，同埋佢真係好處女座。」

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Roland同時又指王浩信台上只多謝太太照顧女兒，會令女方不好受：「不如你請過姐姐、請個姨姨、或者請個鐘點都可以照顧你個女！」

雖然二人在片中討論王浩信和Yoyo，引起外間關注，但同時網民完全不受落，批評二人無品、抽水，直指阿感行為不當，分手後還要消費前女友，又為Yoyo被人有心抽水，更指「Yoyo好慘到底遇過幾多賤男.....」

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